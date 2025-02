Programação do Carnaval 2025 de Camaragibe: Conde só Brega, Priscila Senna, Fundo de Quintal na cidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A programação oficial do Carnaval Camará foi anunciada pela prefeitura de Camaragibe nesta terça-feira (25) durante coletiva de imprensa no Teatro Bianor Mendonça Monteiro, na Vila da Fábrica.

Com uma programação cheia de homenagens a cidade se prepara para viver os dias de folia entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. A expectativa receber um público estimado em mais de um milhão de pessoas durante os cinco dias de festa.

Os homenageados da festa deste ano são o Mestre Zé Negão, guardião do Coco da Senzala e único mestre da tradição ainda em atividade no país, e a Dona Lau, símbolo da alegria camaragibense.

“Nosso Carnaval é feito para o povo e pelo povo! Construímos essa festa com diálogo, respeitando nossa identidade e fortalecendo as manifestações populares. Vamos celebrar juntos e mostrar a força cultural de Camaragibe para todo o estado”, afirmou Diego Cabral, prefeito da cidade.

Segurança na folia

Para que os foliões aproveitem a festa com tranquilidade, um esquema foi montado envolvendo diversas secretarias municipais. A prefeitura atuará com reforço no trânsito, segurança, saúde e serviços de proteção social.

Uma central de monitoramento foi instalada para identificar quaisquer sinistros durante o carnaval na cidade, equipada com tecnologia de reconhecimento facial dos foliões.

O trânsito também será organizado para facilitar o acesso aos polos de animação e evitar congestionamentos.

Algumas vias terão seu itinerário alterado para facilitar a mobilidade e manter a ordem de quem estiver, apenas, passando pela cidade seguindo para os municípios vizinhos, uma vez que Camaragibe é rota para cidades como São Lourenço da Mata e cidades da Zona da Mata Norte.

A presidente da Fundação de Cultura de Camaragibe, Rosa Santana, reforçou a importância da estrutura montada. “Trabalhamos para que o nosso Carnaval seja democrático, acessível e seguro para todos. Além da valorização da cultura e do fortalecimento da economia criativa, estamos garantindo um ambiente organizado, onde a única preocupação será se divertir”, ressaltou.

As ações incluem a prevenção à violência contra a mulher, vigilância sanitária, pontos de testagem rápida para sífilis e HIV, além de um plantão de atendimento de urgência 24 horas.

Atrações para a folia

Este ano, Camaragibe contará com dois polos de festa. O Polo Mestre Zé Negão, montado no Pátio de Eventos, em frente ao Camará Shopping, será o palco principal, recebendo grandes atrações como Conde Só Brega, Priscila Senna, Fundo de Quintal, Patusco e Maestro Spok.

Já no Polo Dona Lau, na Vila da Fábrica, o protagonismo será das agremiações carnavalescas, matinês e grupos culturais, mantendo viva a tradição dos blocos e da folia de rua.

A abertura oficial será na sexta-feira (28) com cortejo cultural, projeções artísticas, entrega da Chave da Cidade ao Rei e Rainha do Carnaval, apresentação do Coco da Senzala com Mestre Zé Negão e queima de fogos sem estampido, garantindo inclusão e respeito a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e aos animais.

“Este é um Carnaval que respeita nossas raízes e ao mesmo tempo inova para oferecer o melhor ao público”, celebrou o prefeito.

Confira a programação completa

Polo Mestre Zé Negão – Pátio de Eventos em frente ao Camará Shopping

28/02 – Sexta-feira (Abertura do Carnaval)

16h – Cortejo

18h – Abertura oficial com homenagens

20h30 – Banda 100% Camará e convidados

22h30 – Diego Cabral

23h40 – Bloco Corujão

00h – Nonô Germano

01/03 – Sábado

17h – Conde Só Brega

18h30 – Albino Baru

20h30 – Priscila Senna

23h30 – Maestro Spok

02/03 – Domingo

17h – Marilia Marques

19h – PV Calado

21h – Fabi Morena

23h – Nosso Sentimento

03/03 – Segunda-feira

17h – Rick e Banda

19h – Fundo de Quintal

21h – Banda Mil

00h – Banda Afro Nação Camará

04/03 – Terça-feira

17h – Sem Compromisso

19h – Felipe Lima

21h – Banda New Frevo

00h – Patusco

Polo Dona Lau – Vila da Fábrica

01/03 – Sábado

17h - D`melococo

19h - RZK e Banda + convidados

21h30 - Mabuya

02/03 – Domingo

16h - Matinê com orquestra de frevo e grupos culturais

18h30 - Desfile das Agremiações

21h30 - Beto - O Preto

03/03 – Segunda-feira

16h - Matinê

18h30 - Desfile das Agremiações

21h30 - Claudemir Pereira com Roda D`Samba

04/03 – Terça-feira