Abertura do Carnaval de Olinda: veja programação de shows desta quinta-feira (27)

A magia do Carnaval de Olinda começa oficialmente nesta quinta-feira (27), com um cortejo especial que celebra a riqueza cultural e as tradições da Marim dos Caetés. Mais do que um desfile, é um tributo à essência da festa, com passistas e orquestras, símbolos de tradição, raiz e resistência, mantendo viva a cultura do frevo com sua energia contagiante e autenticidade.

A partir das 15h, no Largo do Amparo, mais de 500 passistas e 90 músicos conduzirão um espetáculo, reafirmando que o frevo é patrimônio, história e paixão. O desfile seguirá pelo Largo do Amparo, passando pelos Quatro Cantos, Prefeitura, descerá pela Rua 27 de Janeiro até a Praça do Carmo, onde os palcos darão início à programação oficial.

CELEBRAÇÃO AO FREVO

Com grupos e companhias como Frevo Kids, Frevarte, Cia Passo nas Ladeiras, Brincantes das Ladeiras, Frevança e muitos outros, o frevo será celebrado em toda a sua exuberância, com movimentos inconfundíveis que envolvem todos na dança. As orquestras de renome, como as do Maestro Carlos, Henrique Dias e Maestro Oséas, serão a trilha sonora deste encontro vibrante, reunindo 90 músicos em uma explosão de ritmos que ecoará por todo o Sítio Histórico.

E no Palco Principal, no Erasto Vasconcelos, no Carmo, grandes nomes da música completam a festa. A partir das 18h, o público poderá curtir Ganga Barreto, Lenine, Raphaela Santos e, para encerrar a noite com chave de ouro, o ícone do Carnaval de Olinda, Alceu Valença. Uma festa que promete ser um verdadeiro marco no calendário carnavalesco, com a energia única de Olinda e o legado do frevo.

Programação de Abertura do Carnaval de Olinda 2025

17:00 | Chegada do Cortejo

18:00 | Ganga Barreto

19:30 | Raphaela Santos

21:30 | Lenine

23:30 | Alceu Valença