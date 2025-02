Cachorros de 'Ainda Estou Aqui' são premiados no 'Oscar dos cães'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ozzy e Suri venceram a categoria 'melhor cão histórico' no Fido Awards, premiação britânica dedicada a homenagear desempenhos caninos no cinema

Os cães Ozzy e Suri, que deram vida a Pimpão no filme "Ainda Estou Aqui", foram reconhecidos no Fido Awards, premiação britânica dedicada a homenagear os melhores desempenhos caninos no cinema.

O anúncio foi feito na segunda-feira (24), com os pets levando o prêmio na categoria de "melhor cão histórico".

No longa, Pimpão desempenha um papel simbólico ao ilustrar a passagem do tempo e a relação de afeto entre Marcelo Paiva (Guilherme Silveira) e seu pai, Rubens Paiva (Selton Mello).

O cachorro está presente em momentos marcantes da família protagonista da produção, que concorre a três categorias no Oscar.

Sucesso

Além da premiação dos cãezinhos, Ainda Estou Aqui segue conquistando espaço internacional. O filme ultrapassou a marca de US$ 4 milhões nas bilheteiras dos Estados Unidos, tornando-se o primeiro título brasileiro em 22 anos a atingir esse patamar.

Até então, apenas Cidade de Deus (2002) e Central do Brasil (1998) haviam alcançado números semelhantes.

Desde sua estreia, em 17 de janeiro, o longa tem lotado salas de cinema nos EUA e ampliado seu circuito. Inicialmente exibido em 93 salas, agora já está presente em 762, um feito expressivo para uma produção brasileira no mercado norte-americano.