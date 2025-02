Camarote no Galo é cancelado após Iphan vetar uso de área do patrimônio ferroviário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um camarote privado, marcado para o Galo da Madrugada no Sábado de Zé Pereira (1º/03), foi cancelado após o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vetar o uso da área por ser patrimônio ferroviário do Recife.



O camarote Caldeirão Folia, que teria shows de Belo, Pixote e Beleza Pura, seria montado nas imediações do pátio ferroviário das Cinco Pontas, local onde o Iphan pretende implantar o Parque da Memória Ferroviária.

Em nota ao JC, o órgão explicou que elaborou diretrizes de preservação e intervenção na área, onde vem realizando obras emergenciais de conservação e restauração.

A estação de Cinco Pontas foi inaugurada em 1858. Seu nome derivou do forte das Cinco Pontas, bem próximo a ele.

"Implantação incompatível", diz Iphan

Imagem de ruínas da estrutura do antigo pátio ferroviário das Cinco Pontas, no Recife - RODRIGO HENRIQUE/ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS

O texto do Iphan ressaltou que a implantação do camarote Caldeirão da Folia na área operacional do referido pátio foi "analisado e considerado incompatível com as diretrizes estabelecidas para o local".

"Destaca-se que o Iphan sugeriu o deslocamento da estrutura para área próxima não valorada, o que não foi aceito pela produção do evento", diz a nota.

De acordo com o órgão, o estado de conservação dos bens situados nessa área colocaria em risco tanto a integridade do patrimônio quanto a segurança das pessoas que transitam pelo espaço.

Ação Civil Pública em 2023

Imagem de ruínas da estrutura do antigo pátio ferroviário das Cinco Pontas, no Recife - RODRIGO HENRIQUE/ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS

O Instituto ainda afirmou que buscou evitar a repetição de danos causados em 2023, decorrentes da instalação de um outro camarote naquele mesmo local.

Na época, o caso resultou no ajuizamento de uma Ação Civil Pública pelo Iphan.

Contudo, a empresa responsável pelo evento daquele ano se recusou a realizar a reparação e a celebrar Termo de Ajustamento de Conduta. Diante disso, o Iphan requereu em juízo a execução de medidas reparatórias e/ou compensatórias.

"O Iphan entende que qualquer intervenção na área deve estar alinhada à preservação e conservação do patrimônio ferroviário valorado e protegido legalmente", encerra a nota.

O que diz a produtora do Caldeirão Folia

A produtora Festa Cheia, responsável pelo Caldeirão Folia, decidiu cancelar a realização do camarote na última quinta-feira (20/02).

Em nota, a empresa justificou o cancelamento pela proibição do Iphan, "apesar das autorizações já concedidas pela Prefeitura do Recife e pela organização do Galo".

"Nos causa estranheza que outros camarotes tenham sido autorizados na mesma região, enquanto o Caldeirão Folia foi impedido, especialmente considerando que o espaço já recebeu estruturas semelhantes em anos anteriores sem restrições. No entanto, respeitamos a decisão do órgão e cumpriremos a determinação", diz a nota da Festa Cheia.

"Pedimos desculpas ao nosso público e nos solidarizamos com os inúmeros profissionais impactados por essa decisão, bem como com o setor turístico e econômico da cidade, que deixa de contar com mais uma iniciativa que fomentaria empregos e arrecadação tributária", encerra.

Como são cedidos espaços para camarotes?

Os terrenos públicos ocupados por camarotes privados em áreas como Avenida Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto e Avenida Sul são cedidos pela Prefeitura do Recife por meio de "termo de permissão de bem público de uso comum do povo" ao Galo da Madrugada.

O bloco, por sua vez, subloca os terrenos públicos para outras empresas privadas fazerem a exploração da venda de ingressos e bebidas.

O JC entrou em contato com a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura do Recife para entender melhor como ocorre essa cessão de terrenos e se a área protegida pelo Iphan estava no radar da gestão.

As mesmas perguntas foram feitas para a comunicação do Galo da Madrugada. Contudo, a reportagem não obteve respostas. O espaço segue em aberto para atualizações.