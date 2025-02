Carnaval 2025: Encontro de afoxés realiza lavagem da Av. Rio Branco, 'abrindo caminhos' para a folia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento antecede a abertura do Carnaval e contará com apresentação especial de Virgínia Rodrigues com o violonista Léo Mendes e o grupo Edun Ara Sango

O Ubuntu, consagração que reúne diversos grupos de afoxé para uma lavagem da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, chega à sua 6ª edição nesta quarta-feira (26), a partir das 16h.

O evento sempre antecede a abertura do Carnaval da capital com um pedido de bênção aos Orixás, envolvendo dança, música e cores.

Neste ano, o evento contará com uma apresentação especial da cantora Virgínia Rodrigues com o violonista Léo Mendes e o grupo Edun Ara Sango, e cada afoxé entoará cânticos em reverência aos Orixás.

Os cânticos entoados durante a cerimônia seguem o ritmo ijexá e são cantados em iorubá, exaltando entidades como Iemanjá, Exu, Oxóssi, Xangô, Ogum, Nanã, Oxum e Iansã.

Criação

Idealizado por Carmem Virgínia, iabassê do Afoxé Ogbon Obá e proprietária do restaurante Altar Cozinha Ancestral, o Projeto Ubuntu nasceu em parceria com integrantes do Comitê dos Afoxés do Recife, formado por Marcos Silva, Jorge Féo e Dario Júnior, que também assumem a direção artística e religiosa da cerimônia.

"O Ubuntu é um momento de união das casas de axé por meio do candomblé de rua, que são os afoxés. Este ano, reforçamos a importância da ecologia, pois cuidar da natureza é também cuidar dos nossos Orixás", explica Mãe Carmem Virgínia, uma das idealizadoras do evento.

Trajeto

O trajeto da Avenida Rio Branco até o Marco Zero é marcado por um ritual de purificação, onde os participantes recebem um banho de ervas sagradas, chamado amaci (omíeró). A mistura de água com ewé (folhas sagradas) é preparada por ialorixás e babalorixás dos 29 afoxés, reforçando a energia de proteção e renovação.

Conhecido como o "candomblé de rua", o afoxé é uma das expressões mais marcantes da cultura africana e um símbolo da resistência negra no Brasil.

Incorporado ao Carnaval do Recife, ele transforma as ruas em um grande terreiro, onde a percussão, as cores dos Orixás e a dança celebram a ancestralidade e a diversidade cultural.

A festa se conecta a outra grande apresentação: o Tumaraca, na quinta-feira (27), que acontece no palco do Marco Zero, consolidando o Carnaval do Recife como um dos maiores palcos da cultura afro-brasileira.