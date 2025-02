Carnaval 2025: Jaboatão terá Revelação, Raphaela Santos e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com três polos fixos, oito polos itinerantes e a tradicional Caravana da Folia, a festa promete levar música e cultura para o município

A prefeitura de Jabotão dos Guararapes anunciou a programação de Carnaval da cidade nesta quarta-feira (26).

A festa que terá três polos fixos tem o tema “Jaboatão, minha terra, meu lugar”. Além dos polos fixos, a cidade ainda tem oito polos itinerantes e a Caravana da Folia, percorrendo as sete Regionais do município, levando o clima de folia até a população.

Na coletiva de abertura do Carnaval de Jaboatão dos Guararapes, dois dos homenageados da festa estiveram presentes no Complexo Administrativo, em Jardim Jordão, o maestro Ricardo Diniz e a Companhia de Dança Valdeck Farias. O Mestre Saúba é o terceiro homenageado pela Prefeitura neste Carnaval.

“Será uma festa com muita valorização da cultura local, como sempre temos priorizado em nossa gestão, 87% da grade é composta por artistas jaboatonenses, mas também teremos artistas estaduais e nacionais. O prefeito entregará a chave da cidade ao Zé Pereira, na sexta-feira, e irá viver Jaboatão, perto da nossa população, brincando e festejando”, declarou Mano Medeiros, prefeito da cidade.

A primeira-dama do município, Andrea Medeiros, também estava presente, e reforçou a preparação para o Carnaval, explicanto que a programação também conta "com programação infantil também, um evento para toda a família aproveitar” disse.

Os três polos fixos serão em Jaboatão Centro (Casa da Cultura), no Parque da Cidade (Prazeres) e nas Praias (Piedade).

Já os oito polos itinerantes serão na Estação Cidadania, praça do Curado IV, Terminal de Marcos Freire, praça Rita Barradas, praça Murilo Braga, Curado II (avenida Dolores Duran), praça Abdu Cabus e Jordão (avenida Agostinho Sales).

A abertura do Carnaval do Jaboatão dos Guararapes será na sexta-feira (28), com desfile dos blocos Baronesa, Zé Pereira e Folia Já - este último desfila pela primeira vez, organizado pela Prefeitura.

A concentração será na ladeira de Santo Amaro, em Jaboatão Centro, às 17h. A abertura oficial será no palco montado no estacionamento da Casa da Cultura, às 19h.

Confira a programação completa

Sexta-feira (28/02)

Polo Jaboatão Centro, a partir das 19h

Orquestra 90 graus e convidados

Resenha da Juju

Michele Andrade



Sábado (01/03)

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30

Rebeldes do Samba

Pedrinho Love

Caboclinho Tupinambá

Raphaela Santos

Conde Só Brega

Dedé A+ de 1000

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30

Orquestra Quebra Galho

A Barka Maluca

Polo Praias, a partir das 17h30

Irah Caldeira

Allan Carlos

Polo itinerante Regional 2 - Estação Cidadania, a partir das 17h30

Boneca Encantada

Bilé Ares

Polo itinerante Regional 3 - praça do Curado IV, a partir das 20h

Marília Marques

Emerson 7K

Domingo (02/03)

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30

Coco do Serrote

Banda Lingerie

Flabelo do Amor

Dayse Santana

Sedutora

Sem Compromisso

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30

Orquestra Popular Itinerante

Tio Geraldo

Polo Praias, a partir das 17h

Nonô Germano

Telmo Santiago

Polo itinerante Regional 4 - Terminal de Muribeca, a partir das 18h

Vítor Keysh

Helton Lima

Junior Canibal

Polo itinerante Regional 6 - praça Rita Barradas, a partir das 18h

Alisson Príncipe

Wagner Pressão

Segunda-feira (03/03)

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30

Bateria Sambart

Clara Sobral

Coco do Rosário

Rafa Pesadão

Nosos Sentimento

Sheldon

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30

Orquestra Tropicana

Tio Bruninho

Polo Praias, a partir das 17h

Gerlane Lopes

Forró Sambado e Letto do Cavaco

Polo itinerante Regional 2 - praça Murilo Braga, a partir das 18h

Léo Hall

Alessandra Vieira (Xuxinha)

Polo itinerante Regional 3 - Curado II (avenida Dolores Duran), a partir das 18h

Nattan Love

Marcelo Pernambucano

João do Morro

Terça-feira (04/03)

Polo Jaboatão Centro, a partir das 17h30

Maracatu Aurora Africana

Jeanny Cris

Maracatu Xangô Alafim

Sambagagem

Grupo Revelação

Iguinho e Lulinha

Polo Parque da Cidade, a partir das 17h30

Orquestra Frevo no Pé

Cia Valdeck Farias

Polo Praias, a partir das 17h

Rucca e banda

Monike Carvalho

Polo itinerante Regional 6 - praça Abdu Cabus, a partir das 17h30

Orquestra de Frevo Evoé

Banda Alegria de Brincar

Polo itinerante Regional 7 - Jordão, a partir das 18h