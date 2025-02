Horóscopo, 26/02/2025: Lua traz influências de atenção e energia para signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os astros guardam uma quarta de muitas surpresas para diversos signos do zodíaco. Responsabilidades no trabalho, atenção na vida pessoal e familiar e olhos abertos no coração é um pouco do que o horóscopo traz hoje.

ÁRIES

As vibes instáveis seguem ativas no período da noite e a ordem é se prevenir. Não convém inventar muita moda porque a Lua fica fora de curso e aponta alguns imprevistos e contratempos. Na paixão, a recomendação é ficar na rotina e curtir o aconchego.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 53, 41, 60

TOURO

Meio da semana e hoje as exigências tendem a aumentar, principalmente na profissão. O astral fica mais favorável pela manhã e não vai faltar traquejo para lidar com as responsabilidades. Até o coração pode ser alvo de perrenguinhos, então, segure a onda e procure dosar bem o nível de sinceridade.

COR: PRETO

PALPITE: 59, 04, 33

GÊMEOS

A Lua segue livre e solta e convida você a sair da sua zona de conforto. Oportunidade de emprego em outra empresa ou cidade pode ser o estímulo que faltava para realizar as mudanças que deseja. Talvez não sinta muita vontade de sair, embora possa ter surpresinhas no decorrer da noite no amor.

COR: CEREJA

PALPITE: 25, 09, 52

CÂNCER

O momento é indicado para mergulhar em seus interesses, lidar com pesquisas, trabalhos que exigem investigação e capacidade de concentração. Nas relações pessoais, pode ser que esteja mais exigente, mas vai retribuir à altura a atenção que receber. No amor, há tendência de aprofundar os sentimentos.

COR: AMARELO-OURO

PALPITE: 10, 48, 03

LEÃO

Seu dom para convencer e agradar estará ativo e acordos vantajosos podem ser feitos, mas dobre a atenção no final da tarde, quando tensões vão aflorar no ambiente profissional. Na paixão, o romance fica favorecido durante o dia, mas o cenário muda à noite e tretas podem marcar presença.

COR: AMARELO

PALPITE: 27, 10, 18

VIRGEM

O momento é propício para tomar iniciativas e colocar as coisas em ordem no serviço. Se procura emprego, pode receber dicas de colegas e pessoas que sabem da sua capacidade. Assuntos do coração ficam estimulados durante o dia, mas podem ser alvos de bagacinhas e imprevistos à noite.

COR: DOURADO

PALPITE: 10, 37, 19

LIBRA

O dia começa com as vibes maravilindas da Lua em seu paraíso e ela vai dar a maior força para a sua estrela brilhar na vida profissional, nas relações em geral e no amor. Mas, convém abrir o olhão com despesas supérfluas e desconfiar de promessas de dinheiro fácil.

COR: VIOLETA

PALPITE: 08, 15, 33

ESCORPIÃO

Os interesses do seu lar e o convívio com os parentes continuam ocupando o centro das atenções. O trabalho também estará favorecido e as experiências que acumula vão fazer toda diferença em seu desempenho profissional. Mas convém ligar o radarzinho do final da tarde em diante porque um clima treteiro vai marcar presença, principalmente na vida amorosa.

COR: LARANJA

PALPITE: 19, 03, 21

SAGITÁRIO

No trabalho, vai contar com muita desenvoltura, mas convém redobrar a cautela ao anoitecer. É que o astral vai dar uma guinada e os perrenguinhos podem rolar. O recado também vale para a paixão, então, pegue leve para não provocar atritos desnecessários.

COR: AZUL

PALPITE: 30, 48, 12

CAPRICÓRNIO

Eita, meu cristalzinho, energias inquietas comandam o astral e convém passar o dia de braços dados com a prudência, especialmente ao lidar com dinheiro. Do meio da tarde em diante, tensões e bagacinhas vão rondar as relações em geral. Como a vida amorosa faz parte do pacote treteiro, convém maneirar nas exigências.

COR: GOIABA

PALPITE: 21, 37, 28

AQUÁRIO

A Lua segue linda, leve e solta em sua companhia e traz vibes estimulantes para você ir atrás dos seus interesses. Mas convém agir rápido e aproveitar as oportunidades o quanto antes. Tensões estão previstas em seus contatos e o lado rebelde e imprevisível do seu signo pode falar mais alto, incluindo no departamento amoroso.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITE: 44, 53, 06

PEIXES

Desafios podem rolar e a culpa é da Lua, que circula em seu inferno astral e se estranha com Urano. As coisas devem fluir melhor na parte da manhã, mas pode faltar disposição para socializar. O período será de altos e baixos nos assuntos do coração, então, evite criar muitas expectativas.

COR: VERMELHO

PALPITE: 19, 48, 37