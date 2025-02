Resumo das Novelas 27/02: Adriana finge ser a namorada de César, em Quando Me Apaixono

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No capítulo desta quinta-feira (27), que vai ao ar às 13h45, Álvaro deduz que Karina já sabe que ele está vivo e mesmo assim vai se casar com Lázaro

Esta quinta-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono



Carlos, ao fazer uma mistura química sofre uma queimadura nas mãos e sua mãe começa a acreditar na maldição que atinge os homens que se aproximam de Matilde. Adriana finge ser a namorada de César e Julieta passará como namorada de Matias para que César não sinta ciúmes. Determinado a separar Renata do marido, Augusto pede que Roberta descubra qual é o perfume preferido de Jerônimo.

Durante o julgamento, Josefina finge ser Regina e pede a ela que lhe devolva sua filha. O advogado de defesa solicita que ela seja submetida a uma avaliação psiquiátrica. Augusto comenta com Ezequiel que a segunda muda que roubaram da fazenda “A Bonita” parece diferente do primeiro. Álvaro deduz que Karina já sabe que ele está vivo e mesmo assim vai se casar com Lázaro.

Ao ver uma foto de Roberto, Renata tem uma vaga lembrança de quando era um bebê e aprendia a andar no jardim com a ajuda do pai. Gonçalo recobra a consciência e repete várias vezes para Renata: “seu pai sou eu”.

(21h05) A Caverna Encantada



Norma pede para Elisa achar um terapeuta para avaliar a Anna, e Elisa leva César até o colégio. Por cobrar um preço mais barato, Norma aceita que César atenda Anna. César diagnostica Anna com raiva.

Lavínia e Flora entram na caverna pelo esconderijo dos Luíses. Lavínia toca na flor, e uma intensa luz emana dela, se espalhando pela caverna.

RECORD

(21h45) Gênesis



Kaires tem dois encontros inesperados na cidade. Sheshi implora pelo perdão de Kamesha. José tem um impasse com Asenate. Neferíades tenta sobreviver nas ruas. José recebe uma notícia emocionante..

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Beto se incomoda com o beijo cênico de Cássio e Beatriz. Clarice repreende as atitudes de Bia contra Beatriz. Ronaldo afirma a Raimundo que ele precisa encontrar uma mulher que o ame. Nelson se infiltra no estúdio de Alfredo. Chega o dia da estreia da nova novela, ‘Senhora’. Beatriz é apresentada como protagonista da novela.



(19h40) Volta Por Cima



Madalena provoca Cacá. Marco encontra um antigo funcionário que fala sobre Ruth com ele. Jão comenta com Silvia que estranha a mudança de Cacá. Osmar mente para Madalena sobre Cacá estar morando em sua casa. Jin ouve Tati defendendo Osmar para Doralice e acaba brigando com ela. Nando não consegue contar para Jão sobre os anabolizantes.

Violeta provoca Joyce, e Sebastian a defende. Silvia reclama da tradição do Dragão Suburbano, e todas as mulheres concordam. Jin empurra Osmar na piscina. Violeta culpa Madalena por todos os problemas de Osmar. Tati discute com Jin. Sebastian e Joyce se aproximam. Chico recebe uma ordem de Violeta.

(21h20) Mania de Você



Gavião orienta Viola a não dizer a ninguém que se encontrará com Rudá. Diana liga para Gael e pede ao jovem para ir à clínica acompanhar o ultrassom de Fátima, para proteger a amiga de Robson. Magda demite Hugo. Molina decide ir para Angra.

Cristiano pensa no que Ísis contou a ele sobre Michele ter um caso com Daniel. Tomás não aceita ser incluído no testamento de Berta. Mavi se comove diante da declaração de amor de Luma. Sob o comando de Mércia, o capanga de Molina avança sobre Viola.