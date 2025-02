Abertura do Carnaval do Recife ao vivo: Marron Brasileiro, Ney Matogrosso e Raphaela Santos fazem shows no Marco Zero

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Esta quinta-feira (27) conta com atrações de peso no palco do Marco Zero; confira a programação completa do polo principal da festa

A espera acabou! O Carnaval do Recife 2025 começa oficialmente nesta quinta-feira (27), abrindo alas para a maior festa popular do país. O evento segue até a Quarta-feira de Cinzas (5) e promete levar milhões de foliões às ruas, com uma programação diversificada e polos espalhados por toda a cidade.

No coração da folia, o Marco Zero é palco de grandes atrações desde as 17h30, reunindo manifestações culturais e artistas de diversos gêneros musicais.

Nomes como Marron Brasileiro (um dos homenageados do Carnaval do Recife), Ney Matogrosso e Raphaela Santos estão confirmados para animar a primeira noite do carnaval recifense.

Acompanhe a transmissão ao vivo do Carnaval do Recife:

Programação do Marco Zero – Quinta-feira (27)



17h30 – Tumaraca – Encontro das Nações de Maracatu: O Futuro é Ancestral (com Voz Nagô, Lucas dos Prazeres, Chico César e O Bacnaré)



– Tumaraca – Encontro das Nações de Maracatu: O Futuro é Ancestral (com Voz Nagô, Lucas dos Prazeres, Chico César e O Bacnaré) 19h30 – Marron Brasileiro e convidados



– Marron Brasileiro e convidados 21h30 – Ney Matogrosso



– Ney Matogrosso 23h30 – Raphaela Santos

Além do Marco Zero, o Recife contará com 51 polos de folia, incluindo:

9 polos centralizados



12 polos descentralizados



1 polo instrumental



7 polos infantis



5 corredores da folia



15 polos comunitários



2 passarelas para o Concurso de Agremiações

A programação nos demais polos começa a partir da sexta-feira (28).