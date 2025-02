Bloco de Carnaval Urso Congelado trará a orquestra "Vila Lobos" para as ruas de Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O bloco Urso Congelado sairá no sábado de Carnaval (01), ás 10h. A agremiação foi fundada no ano de 1987,pelo promotor de justiça João Guerra de Holanda, pelo artista plástico Francisco Guerra de Holanda e família.

Saindo da lanchonete Açaí do Carmo, localizada na praça do Carmo; o Urso Congelado desfilará pelas ladeiras do sítio histórico de Olinda -PE.

O mesmo será acompanhado pela orquestra de Frevo "Vila Lobos" ; passistas do grupo Acauã; palhaços, pelos bonecos gigantes: do Birita de Olinda, do de Claudionor Germano, do Urso Congelado e por outros bonecos artesanais.

Os estandartes coloridos, alusivos ao homenageado do ano de 2025, que é o mestre do frevo brasileiro,

Claudionor Germano, também farão parte da composição da alegoria do desfile.

Convidamos a todos os foliões a virem frevar conosco, e adquirirem camisas do Urso Congelado, com uma arte estampada nelas, referente ao homenageado Claudionor Germano, no valor simbólico de 30 Reais, ligando para o número: (81)999 48 75 10, falando com Francisco Holanda.

Urso Congelado

Renascendo a história dos 38 anos de existência do Urso Congelado, recordamos com alegria, nomes de artistas, jornalistas, apresentadores, escritores e eventos culturais de Pernambuco, que já foram homenageados com carinho e originalidade, tais como: