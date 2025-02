Carnaval 2025: Confira roteiro dos principais blocos de Olinda e do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quatro dias de festa, cores e muita tradição tomam conta das ladeiras de Olinda e das ruas do Recife do sábado (1º/03) até a terça-feira (04/03) de Carnaval. Do amanhecer ao último acorde da noite, os blocos mais icônicos do Carnaval pernambucano arrastam multidões em celebrações únicas.

Neste roteiro, você confere os horários e locais de concentração de blocos icônicos como Eu Acho É Pouco, Ceroula de Olinda, Menino da Tarde, John Travolta, Homem da Meia-Noite, Cariri, Elefante de Olinda, Pitombeira, Amantes de Glória, Boi da Macuca, entre muitos outros.

Sábado (1º/03)

Galo da Madrugada 2025. Alegoria Gigante - JAILTON JR./JC IMAGEM

Galo da Madrugada

Horário: 9h

Onde: Praça Sério Loreto, Centro do Recife

Eu Acho é Pouco

Horário: 9h

Onde: Sede do EAEP (Praça Laura Nigro)

Bloco Mangue Beat

Horário: 9h

Onde: Mosteiro São Bento

Soul Delas

Horário: 10h

Onde: Mosteiro São Bento

Pife Floyd

Horário: 10h

Onde: Travessa de São Francisco, 206

Sombatuki

Horário: 10h

Onde: Largo do Amparo

Trinca de Ás

Horário: 12h

Onde: Espaço Cultural Osvaldo Sérgio

Sobrecú

Horário: 16h20

Onde: Beco do Bajado

Bumba Meu Bowie

Horário: 15h

Onde: Praça do Jacaré

Ceroula de Olinda

Horário: 16h

Onde: Colégio Sao Bento

Hoje a Mangueira Entra

Horário: 16h

Onde: Rua Coronel Joaquim Cavalcanti

Menino da Tarde

Horário: 17h

Onde: Largo do Guadalupe

John Travolta

Horário: 19h

Onde: Vassourinhas de Olinda - Largo do Amparo

Homem da Meia Noite

Horário: 23h

Onde: Estrada do Bom Sucesso - Sede do Homem]

Domingo (2/03)

Troça Carnavalesca Mista Cariri Olindense - HUGO MUNIZ

Cariri

Horário: 4h

Onde: Clube Cariri

D'Breck

Horário: 9h

Onde: Largo do Bonfim

Mulher na Vara

Horário: 10h

Onde: Rua da Boa Hora

Sambadeiras

Horário: 10h

Onde: Ladeira da Misericordia

Enquanto Isso Na Sala da Justiça

Horário: 10h

Onde: Alto da Sé

A Troça

Horário: 15h

Onde: Cruzeiro do Convento de São Francisco

Bloco do Cimento

Horário: 15h

Onde: Largo do Amparo

Elefante de Olinda

Horário: 19h

Onde: Largo do Bonsucesso - Sede do Homem

Segunda-feira (03/03)

Corrida de Bonecos Gigantes de Olinda 2025 - Arquimedes Santos/Divulgação

Apoteose dos Bonecos Gigantes

Horário: 9h

Onde: Alto da Sé

Pitombeira dos Quatro Cantos

Horário: 10h

Onde: Sede da Pitombeira

Sombatuki

Horário: 10h

Onde: Largo do Bonfim

Tambores D'Saia

Horário: 10h

Onde: Prudente de Morais

Se Eu Flopar Me Beija

Horário: 12h30

Onde: Praça Cel João Lapa

Amantes de Glória

Horário: 14h

Onde: Rua da Guia

Bloco da Ema

Horário: 16h

Onde: Praça Cel João Lapa

Maracatu Nação Pernambuco

Horário: 16h

Onde: Casarão Nação Pernambuco

Boi da Macuca

Horário: 20h

Onde: Vassourinhas de Olinda - Largo do Amparo

Terça-feira (04/03)

Estandartes da Pitombeira dos Quatro Cantos e do Clube Elefante de Olinda juntos, em 2010 - PASSARINHO/PREFEITURA DE OLINDA

A Corda

Horário: 7h

Onde: Ladeira da Misericordia

A Porca

Horário: 8h

Onde: Rua da Palha com a Dr Moreira Alves

D'Breck

Horário: 9h

Onde: Largo do Bonfim

Batadoní

Horário: 9h

Onde: Praça do Carmo

Batuques de Pernambuco

Horário: 9h30

Onde: Praça da Abolição

Pitombeira dos Quatro Cantos

Horário: 10h

Onde: Largo do Amparo

Sambadeiras

Horário: 10h

Onde: Ladeira da Misericordia

Encontro dos Bonecos Gigantes

Horário: 11h

Onde: Largo do Guadalupe

Quem Cola Entra

Horário: 12h

Onde: Rua Orlando da Silva, 31

Ceroula de Olinda

Horário: 16h

Onde: Colégio Sao Bento

Eu Acho é Pouco

Horário: 17h

Onde: Local não divulgado

Lenhadores Olindense

Horário: 19h

Onde: Largo do Guadalupe