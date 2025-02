Carnaval 2025: Recife tem abertura com Ney Matogrosso e Olinda com Alceu Valença, nesta quinta (27)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Carnaval já começa no Recife e em Olinda nesta quinta-feira (27), com início das atrações nos principais polos das cidades - Marco Zero e Carmo, respectivamente.

No Recife, o evento contará com nomes como Chico César, Ney Matogrosso, entre outros. Em Olinda, com Lenine e Alceu Valença. A cantora Raphaela Santos participa de ambas as aberturas.

Recife

A festa abre a partir das 17h30, com o Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu, que terá como tema "O Futuro é Ancestral", com Voz Nagô, Lucas dos Prazeres, Chico César e O Bacnaré.

Em seguida, se apresenta Marron Brasileiro, um dos homenageados do Carnaval do Recife neste ano, com diversos convidados, a exemplo de Elba Ramalho.

Imagem do cantor Marron Brasileiro - OJUARA EXPERIENCE/DIVULGAÇÃO

Às 21h30, começa o show de Ney Matogrosso, seguindo a tradição de medalhões da MPB nas aberturas nas quintas - Caetano Veloso, em 2023, e Gilberto Gil, em 2024.

Finalizando a noite, a partir das 23h30, o fenômeno do brega Raphaela Santos canta sucessos que vêm rompendo barreiras.

Olinda

Já Olinda abre a festa com um cortejo especial que começa no Largo do Amparo, às 15h, com mais de 500 passistas, incluindo grupos como Frevo Kids, Frevarte, Cia Passo nas Ladeiras, Brincantes das Ladeiras, Frevança e muitos outros.

Também contará com 90 músicos, incluindo orquestras de renome, como as do Maestro Carlos, Henrique Dias e Maestro Oséas.

O desfile seguirá pelo Largo do Amparo, passando pelos Quatro Cantos, Prefeitura, descerá pela Rua 27 de Janeiro até a Praça do Carmo, onde os palcos darão início à programação oficial.

Lenine - DIVULGAÇÃO

E no Palco Principal, no Erasto Vasconcelos, no Carmo, grandes nomes da música completam a festa.

A partir das 18h, o público poderá curtir Ganga Barreto, Lenine, Raphaela Santos e, para encerrar a noite com chave de ouro, o ícone do Carnaval de Olinda, Alceu Valença.

Confira os horários da abertura do Carnaval do Recife:

17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu - O Futuro é Ancestral - Voz Nagô, Lucas dos Prazeres, Chico César e O Bacnaré

19h30 - Marron Brasileiro e Convidados

21h30 - Ney Matogrosso

23h30 - Raphaela Santos

Confira os horários da abertura do Carnaval de Olinda: