Horóscopo, 28/02: A Lua pode mandar um baita impulso para você agilizar seus interesses

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Se você está buscando boas energias para fechar fevereiro com chave de ouro, saiba que os astros prometem um dia de movimentação intensa para esta sexta-feira (28).

A Lua, em harmonia com Marte, dá um empurrão para você resolver pendências, concretizar objetivos e alinhar suas metas pessoais e profissionais. Confira as previsões do seu signo.

ÁRIES

Em harmonia com Marte, a Lua vai mandar um baita impulso para você agilizar seus interesses, colocar a casa em ordem.

Já no trabalho, deve render mais em atividades que possa fazer sem pressa e pressão. Nos assuntos do coração, não vai faltar chamego e conexão.

COR: ROSA

PALPITE: 54, 56, 20

TOURO

O cenário tá redondinho para você ir atrás do que idealiza e alcançar seus objetivos. De quebra, tudo indica que terá colaboração de amigos e pessoas queridas para chegar aonde quer.

No romance, astral de companheirismo e realização marcam o último dia de Fevereiro.

COR: CINZA

PALPITE: 50, 58, 31

GÊMEOS

Sextou, fevereiro praticamente acabou, mas hoje vai ser difícil se desligar das ambições profissionais e financeiras.

Aproveite para pegar firme no trabalho e dar o seu melhor, pois as chances de crescimento e progresso são nítidas. Nos assuntos do coração, planos para o futuro ganham impulso agora.

COR: AMARELO-OURO

PALPITE: 55, 10, 01

CÂNCER

Hoje o cenário tá redondinho em todos os assuntos e vai sobrar energia boa para você consolidar vitórias no trabalho, nas finanças e na vida pessoal.

Novos horizontes despontam neste finalzinho de mês e ele deve terminar em grande estilo, No amor, a sintonia será de corpo, mente e alma.

COR: MAGENTA

PALPITE: 46 16, 43

LEÃO

Os interesses que dizem respeito ao bolso vão concentrar as atenções neste finalzinho de fevereiro, mas tudo indica que você vai fechar o mês com saldo positivo.

Aproveite o incentivo dos astros para encerrar todos os assuntos que estão precisando de um ponto final. No lado amoroso, sua sensualidade e seu carisma estarão de plantão.

COR: VERDE

PALPITE: 33, 04, 59

VIRGEM

A Lua segue no lado oposto do seu Horóscopo e fecha parceria com vários astros, trazendo energias generosas.

Além disso, Marte revela que hoje as amizades terão papel importante em sua vida. Na paixão, os laços de afeto se fortalecem e o romantismo deve aumentar.

COR: ROXO

PALPITE: 48, 54, 30

LIBRA

Os compromissos profissionais estarão entre as prioridades e não faltará talento nem dedicação para agilizar suas atividades.

Com tanto esforço reunido, os resultados logo vão aparecer e a gerência pode premiar seu desempenho com a promessa de aumento ou promoção. O lado amoroso pode ficar em segundo plano neste período, mas à noite, a atração vai aumentar.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITE: 60, 06, 15

ESCORPIÃO

A concentração planetária em seu paraíso abre os caminhos para conquistas espetaculares e hoje tudo vai fluir com mais facilidade na sua vida.

Seus talentos estarão no modo turbo na carreira e ótimas novidades devem marcar presença no serviço. Não vai faltar prazer nem sintonia no romance. Multiplica, Senhor!

COR: PRETO

PALPITE: 20, 36, 29

SAGITÁRIO

A sexta promete ser positiva para resolver assuntos que vive protelando e encarar até aquelas tarefas mais chatinhas.

Se precisar de um help, pode recorrer aos parentes e às pessoas próximas. Nos assuntos do coração, o clima é de entrosamento e cumplicidade.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 06, 14, 31

CAPRICÓRNIO

Hoje as coisas vão fluir do jeito que gosta e espera em todos os assuntos e nenhuma bagacinha vai atrapalhar seus interesses.

Ao contrário, os caminhos estarão livres e desimpedidos para você alcançar grandes conquistas no trabalho, nas finanças e na vida amorosa, ainda mais se tirar proveito do seu poder de comunicação.

COR: LILÁS

PALPITE: 50, 31, 22

AQUÁRIO

Hoje rola uma forte concentração planetária no setor do dinheiro e o período não poderia ser mais oportuno para você sair no lucro Pode ir mexendo os seus pauzinhos e planejando as compras porque suas estratégias serão certeiras nos negócios e o dindim virá para a palma da sua mão.

No amor, o anseio por segurança emocional tende a aumentar.

COR: DOURADO

PALPITE: 48, 19, 21

PEIXES

Você vai sextar com as vibes generosas da Lua, que segue toda linda e poderosa em seu signo, multiplicando sua sorte, seu charme e suas chances de felicidade.

Além de mandar muito bem no trabalho, pode lacrar e faturar com suas iniciativas. E, se depender dos astros você vai terminar fevereiro com saldo super positivo no amor.