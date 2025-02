Resumo das Novelas 28/02: Lavínia e Flora ficam preocupadas com a situação da flor, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esta sexta-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono



Honório não concorda que escondam de César que tem um grave problema de saúde e nem que o façam acreditar que Adriana é sua namorada. Benjamin propõe ao filho que abram um restaurante onde ele entraria com o capital e César seria praticamente o dono. Renata está falando com Regina sobre Roberto quando Gonçalo abre os olhos e diz a ela que é seu pai. É a primeira vez que Gonçalo se conecta com o que acontece à sua volta e isso é muito positivo.

Antonio é enviado para apoiar o padre Severino. Roberta envia uma mensagem para Augusto informando o perfume preferido de Jerônimo e o de Renata. Marina descobre que está grávida de gêmeos e para Renata está sendo difícil lidar com essa realidade. Renata reclama com Jerônimo por ter ido para a cama com Marina. Ele diz que ela fez o mesmo com Augusto. Renata nega e afirma que nunca houve intimidade entre eles.

Roberta pressiona Augusto para que faça algo de concreto para separar Renata e Jerônimo. Embora Ezequiel afirme que ninguém mencionou o nome de Aurora, Augusto começa a duvidar de sua lealdade. com a ajuda de Leôncio, Álvaro começa a colocar em ação seu plano para fazer mal a Karina. Augusto prepara uma surpresa desagradável para Renata que a fará abandonar Jerônimo para sempre.

(21h05) A Caverna Encantada



Lavínia e Flora ficam preocupadas com a situação da flor e saem da caverna. Os funcionários se reúnem na diretoria e descobrem que César trocou a ficha e diagnóstico de Anna pela de um cachorro. Norma quer impedir que aconteça a Festa da Primavera, um evento realizado em Milagres para celebrar a chegada da estação.

Thomas comenta com César que está se aproximando de Cristina; Elisa aparece e César a convida para ser seu par romântico na festa da primavera. Anna, Isadora e Manu pedem para Gabriel e Pilar se inscreverem como casal na festa.

RECORD

(21h45) Gênesis



Sheshi se despede do filho. Adurrá é perseguido. Merianat provoca Kamesha, enquanto ela tem uma grande surpresa. Judá tem um impasse com Er.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Clarice convida a todos para um jantar em sua casa. Clarice sente dores de cabeça. Clarice tem uma nova lembrança. Maristela teme que a senha de seu cofre tenha sido descoberta. Marlene presenteia Raimundo. Bia prepara mais uma armadilha para Beatriz. Beatriz não gosta de ficar sozinha com Cássio. Juliano pede que Basílio resgate o broche de Maristela. Uma coluna social insinua que Cássio e Beatriz estão tendo um romance.

(19h40) Volta Por Cima



Chico se preocupa com o pedido de Violeta. Tati reclama de Jin. Sebastian avisa a Joyce que irá viajar. Jin explica para Madalena a discussão que teve com Tati. Chico segue Madalena. Edson pede para conversar com Sidney, e Cida se preocupa. Belisa tenta conversar com Gigi. Sebastian se despede de Roxelle.

Osmar sonda com Tati sobre a separação de Madalena e Jão. Marco descobre uma pista sobre sua mãe. Jão é rude ao falar com Matias. Jin pega sua fantasia de bate-bola. Violeta avisa a Aquiles para seguir Chico. Madalena experimenta a fantasia de bate-bola.

(21h15) Mania de Você



Filipa pressente que algo ruim aconteceu. Luma percebe um rastro de areia na direção do quarto de Mércia. Viola se irrita com a presença de Mavi e Luma. Molina diz a Mércia que eles têm que descobrir quem foi o motoqueiro que deu o recado para Viola se encontrar com Rudá. Hugo se oferece para trabalhar com Diana. Luma confronta Mércia.