Carnaval 2025: Conheça a arte de Andra Tom, responsável pela identidade visual do Carnaval do Recife

Conhecida por obras criadas a partir de recortes, colagens em papel e dobraduras, a artista visual Andrea Tom foi a responsável pela identidade visual do Carnaval do Recife em 2025.

Ela contou com imagens do fotógrafo Chico Barros para fazer o trabalho, criando formas que expressam a liberdade e um certo "encantamento tropical".

"Eu trabalho com recorte e colagem em papel e também dobraduras, mas que não são origamis. A paleta de tons é vibrante, colorida e carnavalesca, que remete à fantasia, ao período em que a cidade se torna incrivelmente bela com seus estandartes e adereços", explica.

Eixos

Imagem da artista visual Andrea Tom segurando obra feita para a identidade visual do Carnaval do Recife em 2025 - DIVULGAÇÃO

Com a temática do Carnaval do Recife 2025 ("É Gente!") como inspiração, ela desenvolveu a arte em quatro eixos: Gente é feita para florescer; Gente é feita para brilhar; Gente é feita para amar; Gente é feita para ser livre. "Gente é pra brilhar, amar, ser livre e florescer", define.

Para dar vida a essa proposta, o fotógrafo Chico Barros registrou os verdadeiros protagonistas da folia, brincantes que mantêm viva a tradição e foram a base para as intervenções de Andrea.

Retratados

Entre os retratados estão Dona Zenaide Bezerra, em seu traje de passista; Mestre Teté, do Maracatu Nação Almirante do Forte; o cantor e compositor Marron Brasileiro; Aelson da Hora, Mestre do Boi Faceiro; Tiago Ferreira, do Bacnaré; Mestre Anderson, do Caboclinho Carijós; e Cristina Andrade, do Urso Cangaçá.

Também integram o projeto Aparecida Figueiredo (Bloco da Saudade), Pedro Salustiano (Maracatu Piaba de Ouro), Briê Silva (dançarina de passinho e twerk), Dona Marivalda (Maracatu Estrela Brilhante), Marise Félix (Gigante do Samba), Pinho Fidélis (professor da Escola de Frevo), Mestra Joana (Encanto do Pina), além de porta-estandartes, rainhas de bateria e passistas.

Processo



O processo de confecção das peças foi totalmente manual e analógico. Andrea recebeu as fotografias dos brincantes, impressas em papel, e interveio sobre cada uma delas com recortes, colagens e dobraduras.

As obras foram, então, fotografadas novamente por Chico Barros e digitalizadas para que a equipe de design da Prefeitura pudesse adaptar o material para a decoração do Carnaval. No total, foram criadas 24 peças exclusivas, além de texturas e figuras complementares.

Exposições

Andrea já expôs em importantes espaços, como as galerias Número, no Recife, e Nova Banca, em Lisboa. Além disso, ela assinou murais em locais como o Teatro Casa da Ribeira, em Natal (RN), e o café da Christal Galeria, no Recife, onde vive. Suas obras também são comercializadas pela Galeria Marco Zero, reforçando sua presença no mercado de arte contemporânea.

Para Andrea, ver suas criações ganhando essa dimensão nas ruas é mais do que a realização de um sonho. "É uma alegria imensa transformar a energia do Carnaval do Recife em arte, celebrando aqueles que fazem a festa acontecer. Ver minha criação ganhando vida nas ruas é um sonho realizado, um tributo à beleza, à liberdade e à essência do nosso povo. Que cada cor e traço inspire amor, brilho e emoção nesse Carnaval!", conclui.