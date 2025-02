Carnaval de Olinda: confira programação de shows nesta sexta-feira (28)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com tema "Todos Juntos Numa Só Alegria", a Marim dos Caetés terá a presença de mais de 150 artistas distribuídos em sete polos espalhados pela cidade

O Carnaval de Olinda foi oficialmente aberto nessa quinta-feira (27). No polo principal da cidade, o público pôde acompanhar Ganga Barreto, Lenine, Raphaela Santos e, para encerrar a noite com chave de ouro, o ícone do Carnaval de Olinda, Alceu Valença.

Entre as atrações, destacam-se grandes nomes da música brasileira como Lenine, Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Luíza Sonza e João Gomes, que dividirão espaço com as expressões culturais locais.

Programação Olinda nesta sexta-feira (28)

Orquestra de Frevo Zezé Correa

Dadá Boladão

Banda Só Brega (Conde)

Taynara Andreza

Priscila Senna

