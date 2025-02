Carnaval do Recife: veja a programação de shows nesta sexta-feira (28)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No segundo dia de festas, o palco do Marco Zero receberá manifestações culturais e atrações nacional da música brasileira; confira

O Carnaval do Recife já começou! Nessa quinta (27) as festas foram oficialmente abertas na capital pernambucana. O palco principal da cidade recebeu o espetáculo Tumaraca, reunindo 13 nações de Maracatu, reverenciando a ancestralidade que guia a festa em Pernambuco. Chico César encantou os presentes ao mesclar seus clássicos com o ritmo das alfaias.

O palco ainda recebeu os shows de Marron Brasileiro, com seus convidados, Ney Matogrosso, que emocionou o público presente, e o apresentação do brega romântico do Raphaela Santos.

A programação do Recife continua. No palco principal, terão apresentações de João Gomes, Priscila Senna e mais. Confira!

Programação Marco Zero - Sexta-feira (28)

16h - Recife Matriz da Cultura Popular

18h30 - Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo

19h - DJ Pepe Jordão nos intervalos

20h - O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

22h - João Gomes

00h - Priscila Senna

Praça do Arsenal e Pátio de São Pedro

O Carnaval do Recife, nesta sexta (28), vai contar com a estreia dos palcos centralizados do Pátio de São Pedro e da Praça do Arsenal. Os shows reúnem nomes locais e nacionais, assim como bebem de diversas sonoridades. do Manguebeat ao coco de umbigada, do frevo ao samba. Ambos os palcos começam suas programações a partir das 18h.

Arsenal

Intervalos - DJ INCIDENTAL

18:00h - ORQUESTRA ARRUANDO

19:30h - ORQUESTRA MALASSOMBRO (Part. Esp. Surama Ramos)

21:00h - PC SILVA

22:30h - BANDA DE PAU E CORDA

00:00h - CHICO CÉSAR

Pátio de São Pedro

Intervalos - DJ VIBRA

18:00h - FAMILIA SALUSTIANO E A RABECA ENCANTADA

19:00h - ROMERO FERRO

20:30h - ADIEL LUNA E O COCO CAMARÁ

22:30h - NAILSON VIEIRA

00:00h - MESTRE AMBRÓSIO

Os Polos descentralizados também vão tomar conta dos bairros do Recife. Na programação estão: Polo Novo Cais, em Santo Antônio, Alto José do Pinho, Bomba do Hemetério, Brasília Teimosa, Campo Grande, Casa Amarela, Cordeiro, Ibura, Jardim São Paulo, Lagoa do Araçá, Linha do Tiro, Poço da Panela e Várzea.

No total, mais de 230 atrações passarão pelos polos entre os dias 28 de fevereiro, quando começam as apresentações do Novo Cais, que fica às margens do Capibaribe, em Santo Antônio e, nos polos descentralizados, quando a folia acontece nos dias 2, 3 e 4 de março, ou seja: de domingo a terça-feira Gorda.

Confira programação do descentralizado Polo Novo Cais