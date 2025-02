Carnaval é aberto oficialmente no Recife e em Olinda evocando tradições e a multiculturalidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A fantasia saiu do armário, as ruas do Recife e de Olinda encheram-se de cor, unindo o frevo, brega, maracatu e uma profusão de outros ritmos na abertura do Carnaval 2025. Em plena quinta-feira, uma multidão acompanhou os shows no Carmo, na Marim dos Caetés, e no Marco Zero da capital pernambucana.

No Recife, o palco do Marco Zero recebeu o espetáculo Tumaraca, reunindo 13 nações de Maracatu, reverenciando a ancestralidade que guia a festa em Pernambuco. Chico César encantou os presentes ao mesclar seus clássicos com o ritmo das alfaias - uma cena que apenas o Carnaval de Pernambuco pode proporcionar. As festividades começaram às 17h30, contando também com Voz Nagô, Lucas dos Prazeres e o Bacnaré.

Abertura oficial do Carnaval do Recife - BRENDA ALCÂNTARA /PCR

NOITE DOS HOMENAGEADOS NO RECIFE

Logo em seguida, o frevo fez morada no palco do Marco Zero. Marron Brasileiro recebeu Dany Myler, Michelle Melo, Conde - Só Brega, Ciel Santos, Martins, Larissa Lisboa, Almério, Barro, Romero Ferro, Nena Queiroga, Luciano Ferraz, Gustavo Travassos e Elba Ramalho, que também é homenageada no Carnaval da cidade.

"A gente começa hoje o maior Carnaval do brasil, trouxemos a abertura para a quinta-feira e com isso podemos fazer o Carnaval gigante ainda mais comprido, pode se dizer assim. Este ano tem novidade: terminamos o ciclo na terça-feira, mas teremos gravação do DVD do Padre Fábio de Melo, na quinta-feira, e o Festival Recife Capital do Brega, na sexta-feira (...) O Recife tem um Carnaval de rua, democrático, acessível, uma festa linda, com a cultura popular e recebendo gente de todo o Brasil. O Recife mostra sua cultura e não deixa de ser o grande palco do Brasil", ressaltou o prefeito João Campos, que acompanhou a abertura da festa.

Ney Matogrosso na abertura do Carnaval do Recife - WAGNER RAMOS/PCR

A noite no Recife foi encerrada com o megashow do cantor Ney Matogrosso, que emocionou uma multidão no Marco Zero, seguido por Raphaela Santos, que finalizou a programação ao som de muito brega romântico.

Abertura oficial do Carnaval de Olinda - PREFEITURA DE OLINDA

ABERTURA DO CARNAVAL EM OLINDA

Olinda abriu o Carnaval com um cortejo especial que celebrou a riqueza cultural e as tradições da Marim dos Caetés. Passistas e orquestras saíram do Largo do Amparo, seguindo pelos Quatro Cantos, Prefeitura e Rua 27 de Janeiro, até achegar à Praça do Carmo, onde a programação oficial foi iniciada no palco Pernambuco Meu País.

No palco, o público curtiu Ganga Barreto, Lenine, Raphaela Santos e, para encerrar a noite com chave de ouro, o ícone do Carnaval de Olinda, Alceu Valença.

"Aqui, com o Festival Pernambuco Meu País, declaro oficialmente aberto, aqui em Olinda, a festa do Carnaval de Pernambuco, a maior expressão da nossa cultura popular. É muito bom ver a nossa população feliz. Não tenho dúvida nenhuma que esse será o maior e melhor Carnaval que Pernambuco já viu, além de ser o mais seguro. São 62 municípios dentro do festival Pernambuco Meu País, contemplados com o apoio do governo. Mais de R$ 50 milhões em investimento. A gente contratou mai de 1,1 mil expressões da nossa cultura, 80% delas da cultura popular", afirmou a governadora Raquel Lyra, que esteve junto à prefeita de Olinda, Mirella Almeida, na abertura do Carnaval da cidade.

Abertura oficial do Carnaval de Olinda - PREFEITURA DE OLINDA

PROGRAMAÇÃO DO RECIFE NESTA SEXTA (28)

16:00 - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Campeãs do Grupo Especial

18:30 - Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo

20:00 - O Grande Encontro - Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

22:00 - João Gomes

00:00 (Sábado, 01/03/2025) - Priscila Senna

PROGRAMAÇÃO DE OLINDA NESTA SEXTA (28)

Orquestra de Frevo Zezé Correa

Dadá Boladão

Banda Só Brega (Conde)

Taynara Andreza

Priscila Senna