Galo da Madrugada 2025: Confira atrações e ordem dos trios deste sábado (1º)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

João Gomes, Pabllo Vittar, Michel Teló e Priscila Senna estão entre os convidados que vão cantar em duetos com artistas dos trios no Camarote Oficial

O Galo da Madrugada, maior "bloco de rua do mundo", voltará a ganhar as ruas do Centro do Recife neste sábado (1º), a partir das 9h, com o tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval". O percurso começa no Forte das Cinco Pontas, terminando na Rua do Sol.

Leia Também Galo da Madrugada: primeiras imagens da alegoria gigante na Ponte Duarte Coelho

Trinta trios elétricos vão animar a multidão no desfile, que contará ainda com seis alegorias que, este ano, vêm com referências a vários personagens e tradições carnavalescas oriundos do sertão ao litoral do Estado.

Atrações

Entre as atrações do trio estão Nena Queiroga, André Rio, Maestro Forró, Spok, Elba Ramalho, Nonô Germano, Marron Brasileiro, Geraldinho Lins, Michelle Melo, Romero Ferro, entre outros.

Já entre as atrações do Camarote Oficial (Praça Sérgio Loreto) farão duetos com os artistas dos trios, estão Chico Cesar, Gaby Amarantos (que também segue em trio), João Gomes (segue em trio), Michel Teló (segue em trio), Pabllo Vittar, Priscila Senna (segue em trio), entre outros.

Acessibilidade

Desfile do Galo da Madrugada será neste sábado (1º) - Tião Siqueira/JC Imagem

Uma das novidades deste ano no Galo é uma ala formada por pessoas com deficiência, que irá abrir o espetáculo de rua e desfilar, no chão (acompanhando o primeiro trio elétrico), do início do percurso até o Camarote da Acessibilidade.

"O Galo continua seguindo suas diretrizes e seus compromissos de fazer o melhor carnaval, sempre com base na cultura pernambucana, com os artistas locais e sempre incentivando os núcleos que fortalecem o nosso carnaval de rua, como o frevo, o maracatu, o caboclinho e outras manifestações", diz o presidente presidente da agremiação, Rômulo Meneses.

Percurso completo do Galo da Madrugada:

Travessa do Forte



Forte das Cinco Pontas



Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto)



Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto)



Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul



Avenida Sul (sentido Afogados)



Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial)



Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto



Praça Sérgio Loreto (Sentido sede do Galo)



Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto)



Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência)



Praça da Independência



Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho)



Rua do Sol (sentido Praça da República)



Praça da República e Rua do Imperador (DISPERSÃO)

Atrações dos trios elétricos

Orquestra Metais / convidados: Ed Carlos e Tiago Asfora (vem abrindo o desfile

acompanhado da Ala da Acessibilidade, no chão)



acompanhado da Ala da Acessibilidade, no chão) Gustavo Travassos / convidada: Dayse Trajano



Nena Queiroga / convidados: As Januárias, Laís Senna e Jaque Grazy



André Rio / convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Nice Beyersdorf, Uana Marins e



Márcio Oliveira



Bia Villa-Chan / convidados: Rubens Paiva e Matheus José



Almir Rouche



Gerlane Lops / convidados: Paulo Netto, Isadora Melo, Carlos Filho e Orquestra



Malassombro



Maestro Forró



Asas da América



Spok



Elba Ramalho



Orquestra 100% Mulher / convidadas: Cristina Amaral e Gabi do Carmo



Nonô Germano / convidados: Kelly Oliveira, DJ Maduff e Dinah Santos



Marron Brasileiro / convidados: Luciano Ferraz e A Malvadona



Almério / convidado: Juba Valença



Geraldinho Lins



Michelle Melo / convidados: Carla Alves, Isa Falcão, Italo Lima, Vovô do Passinho,



Karla do Barui, Gago Elizeu e David Mancini



Quinteto Violado / convidados: Bia Medeiros, Carol Alves e Gutto Pimenta



Romero Ferro



Som da Terra / convidada: Fabiana Santiago



Benil / convidados: Thiago Kherle, Mari Diva e Henrique Barbosa



Silvana Salazar



Banda Inove



Telmo Santiago e Gui Menezes



Cíntia Barros / convidado: Ciel Santos



Banda Pinguim



Fabiana Pimentinha / convidados: Liv Moraes,Loirão, Marlene Andrade, Wanessa Rios e Lido Ricardo.



Nego Thor / convidados: Cia da Música, Luíza Pérola, Renato Nogueira e Zé Brown



Carta de Baralho

Atrações do Camarote Oficial (farão duetos com os artistas dos trios):

Chico Cesar



Gaby Amarantos (segue em trio)



João Gomes (segue em trio)



Lula Queiroga



Mãeana



Michel Teló (segue em trio)



Pabllo Vittar



Priscila Senna (segue em trio)



Silvério Pessoa



Toni Garrido (segue em trio)

SERVIÇO

Desfile de 2025 do Galo da Madrugada

Quando: 1º de março (Sábado de Zé Pereira), das 9h às 18h

Concentração: Forte das Cinco Pontas