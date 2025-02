Vai ao cinema no carnaval? Confira promoções para filmes do Oscar e funcionamento das salas no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Algumas redes de cinema estão oferecendo ingressos com meia-entrada para filmes que estão na disputa pela estatueta na corrida do Oscar 2025

Os dias de folia do carnaval começam nesta sexta-feira (28) em todo o país. Para quem não está muito a fim de festa e quer a aproveitar o período com atividades mais tranquilas, ir ao cinema é uma boa escolha.

Para melhorar, algumas redes estão com promoções especiais nestes dias. Confira a seguir quais são e como vão funcionar os principais cinemas do Grande Recife.

Promoções para os filmes do Oscar

As redes de cinema UCI e Cinemark, que operam em diversos shoppings do Recife, estão com promoção de meia-entrada para os filmes que concorrem ao Oscar 2025, como o brasileiro Ainda Estou Aqui. O desconto é válido até esta sexta-feira (28) e para todo o público.

Já a rede MovieMax Cinemas, que opera no Shopping ETC, na Zona Norte do Recife, também está com promoção de meia-entrada neste carnaval, mas com uma vantagem: o desconto vale por todo o período carnavalesco, indo até a Quarta-feira de Cinzas (5), e vale para todos os filmes em cartaz.

Horário de funcionamento dos cinemas do Grande Recife

Embora os shopping centers da Região Metropolitana do Recife funcionem com horário especial durante os dias do Carnaval, os cinemas que operam nesses espaços funcionarão com programação e horário próprios durante todos os dias de festa.

Para saber os horários de cada filme, acesse a programação nos sites dos cinemas.

Leia Também Horário de funcionamento dos shoppings do Grande Recife é afetado pelo carnaval; confira

Cinemas de rua

As salas dos cinemas de rua do Recife, como o Cinema São Luiz e as salas do Porto, Derby e Museu do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco estarão fechadas durante o período carnavalesco.

Saiba como se inscrever na newsletter JC