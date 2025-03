Café da Manhã do Galo da Madrugada aquece foliões antes do desfile

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Forte das Cinco Pontas recebe o tradicional café da manhã que "aquece" o público para a 46ª edição do desfile do Galo da Madrugada

Neste sábado de Zé Pereira (1º), o Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José, recebeu o tradicional café da manhã, que prepara os foliões para o 46º desfile do Galo da Madrugada.

O evento, que reúne autoridades do Estado, personalidades e convidados, acontece sempre antes do início do desfile, marcado para as 9h. Assim, contemplando os foliões mais "apressados" a partir das 7h da manhã.

A expectativa é que tanto o Prefeito do Recife, João Campos, quanto a Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, marquem presença no evento.

Foliões se preparam para o Café da Manhã do Galo da Madrugada, no Forte das Cinco Pontas, no centro do Recife - Sidney Lucena/SJCC

João Campos exalta alegoria

Marcando presença por volta das 7h, o Prefeito João Campos não perdeu tempo para elogiar a alegoria erguida na Ponte Duarte Coelho.

"Este ano, o Galo mostra mais uma vez que é o grande bloco do Brasil. Quando se pensa em Carnaval, vem o Galo na cabeça", ressaltou. "Não tem polêmica. O Galo está bonito de verdade", completou João Campos.

O Carnaval do Recife começou, oficialmente, na última quinta-feira (27), com shows no palco do Marco Zero, principal polo da cidade. Mas o simbolismo do Galo da Madrugada como o "início" das festividades carnavalescas segue forte na capital pernambucana.

"A expectativa é muito positiva. De poder, mais uma vez, fazer um Carnaval que é marcado pelas pessoas, pela autenticidade, pela alegria, pelo brilho de estar na rua, estar brincando de forma livre. De poder fazer esse, que é o melhor Carnaval do Brasil", ressaltou João Campos, em entrevista à Rádio Jornal.

"E, claro, o maior bloco da nossa historia, do nosso pais, que e o Galo da madrugada no Sábado do Zé Pereira", completou.

Raquel Lyra

Também marcando presença no Galo da Madrugada, a Governadora Raquel Lyra não economizou palavras para elogiar um dos maiores símbolos carnavalescos do Estado.

"O Galo é o maior bloco de Carnaval do mundo. E ele possui reverência, possui alegria. O fato de poder juntar, de maneira democrática, a todos aqueles que amam a nossa cultura popular, que amam o nosso Estado", ressaltou.

Galo da Madrugada

O desfile deste ano irá contar com um percurso de 6,5 km, com 30 trios elétricos agitando o público na 46ª edição do Galo da Madrugada. O tema desse ano é "Pernambuco do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval".

Programação

