Carnaval: Pernambuco foi o destino "mais buscado do Brasil", diz Raquel Lyra

Raquel Lyra também exaltou a alegria e reverência do Galo da Madrugada, que acontece neste sábado (1º) no centro da cidade do Recife

Em meio as celebrações carnavalescas, a Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, exaltou a folia pernambucana como um grande potencial turístico no Brasil.

"Esse ano está batendo recorde de vinda para cá. A Azul já disse o quanto que o destino de Pernambuco foi o mais buscado no Brasil nas suas rotas" ressaltou a Governadora, em entrevista à TV Jornal.

"E isso é muito legal para a gente, porque a gente vê toda a rede de hoteleira funcionando. Todo mundo comprando maquiagem, fazendo o cabelo, colocando uma fantasia... E isso gira a nossa economia e faz nosso povo ser mais feliz, unindo trabalho também, mas unindo muita alegria", completou.

Marcando presença no Galo da Madrugada, no centro do Recife, Raquel Lyra também aproveitou para exaltar a alegoria e o desfile da capital pernambucana.

"O Galo é o maior bloco de Carnaval do mundo. E ele possui reverência, possui alegria. O fato de poder juntar, de maneira democrática, a todos aqueles que amam a nossa cultura popular, que amam o nosso Estado", destacou.

"Eu comecei a brincar com quantas pessoas vestidas com a bandeira de Pernambuco. Esse amor pela nossa terra também faz com que a gente receba de maneira muito carinhosa os nossos turistas", concluiu Raquel Lyra.