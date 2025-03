Comandado por Michelle Melo, trio do brega reuniu vozes femininas no Galo da Madrugada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Trio elétrico percorreu os 6,5 km de percurso do Galo da Madrugada e levou várias gerações do brega para os foliões durante sete horas de desfile

O brega pernambucano se misturou ao frevo e foi o protagonista de um dos 30 trios elétricos que desfilaram no Galo da Madrugada 2025, na tarde deste sábado (1º).

Comandado pela cantora Michelle Melo, voz marcante do gênero, o trio reuniu outras três vozes femininas de diferentes gerações do brega para animar o público do maior bloco do mundo.

Participaram as cantoras Carla Alves, que ganhou reconhecimento na banda Kitara; Isa Falcão, ex-integrante da banda Espartilho; e Noara Marques, uma das promessas da nova geração.

Juntas, as artistas relembraram sucessos do gênero, incluindo no repertório músicas da banda Metade e do Conde Só Brega, por exemplo, mas também mantiveram a tradição do bloco e garantiram clássicos do frevo.

Depois de sete horas de desfile, a anfitriã do trio agradeceu à organização do bloco por garantir a presença do ritmo na festa.

"Quero agradecer ao Galo da Madrugada por confiar em mim, aceitar minhas convidadas... estar no Galo é mágico. Sem medo de errar, é a festa mais importante do meu ano", disse Michelle Melo.

A artista também levou para o trio vários influenciadores que impulsionam o movimento brega nas redes sociais, como Ítalo Lima, Vovô do Passinho, Karla do Barui, Gago Elizeu e David Mancini.