Elba Ramalho, Nena Queiroga e Nonô Germano: veja programação do carnaval de Olinda neste sábado (1°)

O terceiro dia do Carnaval em Olinda segue com toda animação. Durante este sábado (1°), os foliões vão subir e descer as ladeiras de Olinda. Pela noite, o Palco Erasto Vasconcelos, na Praça do Carmo, anima o público.

Com o tema “Todos Juntos Numa Só Alegria”, a Marim dos Caetés terá a presença de mais de 150 artistas distribuídos em sete polos espalhados pela cidade.

Entre as atrações deste sábado na Praça do Carmo, estão: Orquestra Malassombro, Nonô Germano, Nena Queiroga e Elba Ramalho.

Vai curtir Olinda durante o dia? Fica de olho nos bloquinhos

Sibito Baleado - 8h

O Urso Cascudo do Amparo - 9h

Eu Acho é Pouco - 9h

Bloco Mangue Beat - 9h

Bloco do Frei - 9h

Maracatu Kangoma - 9h

Tambores D'Saia - 10h

Soul Delas - 10h

Urso Congelado - 10h

Pife Floyd - 10h

Fábrica de Samba - 10h

Sombatuki - 10h

Fique na Sombra - 10h

Tá Calor Nessa Roupa? - 12h

Moidicuento Praça - 11h

Sem Rumo Sem Direção - 12h

Trinca de Ás - 12h

Flor de Zíaco - 14h

Ta Bom a Gente Freva - 14h30

Sobrecú - 16h20

Bumba Meu Bowie - 15h

Maracadonna - 15h

Ceroula de Olinda - 16h

Hoje a Mangueira Entra - 16h

Afojubá - 16h

Menino da Tarde - 17h

Papudinhos do Bonsucesso - 17h

Burra do Rosário 18h

Afoxé Alafin Oyó - 19h

John Travolta 19h

Homem da Meia Noite 23h

Confira programação do Polo Carmo neste sábado (1°)

Orquestra Malassombro

Nonô Germano

Nena Queiroga

Elba Ramalho

Polos descentralizados

POLO GUADALUPE

Banda Mascates

Família Chumbango

Ed Carlos

Jota Michiles

Coco de Umbigada

Viola Luz

Lu Maciel

Maciel Salú

PALCO VARADOURO

Coco do Mestre Juarez

Afoxé Ara Odé

Mestra Ana Lúcia Raízes do Coco

A Cocada

Maracatu Nação Pernambuco

Zuza Miranda

POLO RIO DOCE

Maurinho

Alice

Shenia

Furacão Do Arrocha

Rabo Da Gata

Pegada Prime

Mc Gibizinho

