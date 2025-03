Na véspera do Oscar, Fernanda Torres ganha boneco gigante em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Indicada na categoria de Melhor Atriz no Oscar deste ano, Fernanda Torres foi homenageada nas ladeiras de Olinda durante as festividades de Carnaval, neste sábado (1º).

A atriz ganhou um boneco de Olinda, um dos símbolos tradicionais do Carnaval pernambucano. O boneco retrata Fernanda Torres levantando a premiação do Globo de Ouro, na qual ganhou como melhor atriz em filme de dramático, após atuação no filme "Ainda Estou Aqui".

A homenagem acontece às vésperas da premiação do Oscar, marcada para acontecer na noite deste domingo (2).

"Flagrada no Carnaval de Olinda, em Pernambuco", escreveu em inglês o perfil da Sony Pictures Classic, distribuidora do filme, sobre a homenagem à atriz brasileira.

A expectativa é que a brasileira leve a estatueta inédita para o país. Fernanda Torres conta com Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emília Pérez), Mikey Madison (Anora) e Demi Moore (A Substância) na concorrência pelo prêmio de Melhor Atriz.

Acompanhe a cobertura completa do Carnaval na TV Jornal

Bonecos de Olinda

Os bonecos gigantes de Olinda são uma tradição do Carnaval pernambucano, desfilando pelas ladeiras da cidade com figuras caricatas e personalidades.

Feitos de papel machê, esses bonecos chegam a medir mais de 3 metros e encantam foliões com cores vibrantes e muita irreverência. O mais famoso é o "Homem da Meia-Noite", que simboliza a abertura oficial do Carnaval de Olinda.