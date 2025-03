Fraque, cartola e história: Homem da Meia-Noite celebra 93 anos de carnaval e cultura em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Homem da Meia-Noite, um dos símbolos mais amados do Carnaval pernambucano, já tem tudo pronto para o seu 93º desfile, que acontece na virada deste sábado (1º) para o domingo (2), no Sítio Histórico de Olinda.

Conhecido por seu majestoso calunga de 4 metros de altura, fraque impecável e sorriso enigmático, o bloco, fundado em 1931, promete um desfile repleto de tradição, emoção e homenagens a grandes nomes da cultura pernambucana.

Um gigante que arrasta multidões



O Homem da Meia-Noite surgiu como um rival do Cariri Olindense, com um diferencial: ser o primeiro a sair no sábado de Zé Pereira, pontualmente à meia-noite. Desde então, a sua aparição mágica nas ladeiras de Olinda emociona foliões de todas as idades.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco desde 2006, o bloco é aguardado com ansiedade por milhares de pessoas que lotam as ruas para acompanhar sua passagem.

Duas histórias explicam a origem do calunga: uma delas diz que o fundador Luciano Anacleto de Queiroz se inspirou no filme O Ladrão da Meia-Noite; outra versão credita a criação a Benedito Bernardino, que teria baseado o boneco em um homem elegante e sorridente que circulava pelas madrugadas de Olinda, sempre vestido de verde e branco, com chapéu preto e dente de ouro.

Foliões acompanham o Homem da Meia-Noite, em Olinda - BETO DLC/JC IMAGEM

Tema e homenagens de 2025



O tema do desfile de 2025 será "O Bom Sebastião", uma celebração da nostalgia, do lirismo e da poesia dos carnavais de outrora. Neste ano, o bloco prestará homenagem a um dos maiores nomes do frevo, Getúlio Cavalcanti, compositor de clássicos como O Último Regresso. Com mais de 150 composições e seis décadas de carreira, Getúlio é um dos pilares da música carnavalesca pernambucana.

Além dele, cinco blocos líricos e tradicionais do carnaval recifense serão reverenciados:

Coral Edgar Moraes – fundado em 1987, leva o legado do compositor Edgar Moraes, autor de diversos frevos famosos.



– fundado em 1987, leva o legado do compositor Edgar Moraes, autor de diversos frevos famosos. Bloco da Saudade – nascido em 1974, é um dos mais icônicos blocos líricos do Recife.



– nascido em 1974, é um dos mais icônicos blocos líricos do Recife. Bloco das Flores – centenário, é um dos primeiros blocos líricos do estado e fará sua estreia no desfile do Homem da Meia-Noite.



– centenário, é um dos primeiros blocos líricos do estado e fará sua estreia no desfile do Homem da Meia-Noite. Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José – criado em 1932, é o bloco misto mais antigo em atividade no Recife.



– criado em 1932, é o bloco misto mais antigo em atividade no Recife. Bloco Flor da Lira – com sede em Olinda, desfila desde os anos 1970, mantendo viva a tradição do frevo de rua.

Figurino especial para a noite de gala do calunga



Em 2025, o gigante vestirá um fraque especial confeccionado pelos carnavalescos Cid Cavalcanti e Josué, que representam os blocos O Bonde e Cordas e Retalhos. A proposta é resgatar a elegância dos antigos carnavais, com brilho e sofisticação.

O folião Ivo Luan, de 24 anos, que acompanha o desfile há quase uma década, descreve a emoção de ver o calunga nas ruas: "Acho que só vivendo para entender, e mesmo vivendo, é difícil de descrever. Para mim, é o maior bloco de carnaval. Me desculpe o Galo da Madrugada, mas Olinda tem um gigante que é vivo."

Novo percurso e reforço na segurança



O trajeto do desfile terá uma mudança importante na reta final. "O percurso continua o mesmo, com exceção que na Ladeira de Cariri ao invés de a gente descer, vamos subir. Por quê? Porque a gente vinha no Guadalupe, numa curva, e no Cariri tem uma grande concentração de público, então estava dificultando um pouco o nosso acesso, bem como o manuseio do Calunga", explicou Adilson Correia, Presidente do Homem da Meia-Noite.

O cortejo começa à meia-noite do sábado (1º) para o domingo (2), saindo da sede do bloco e percorrendo os principais pontos do Sítio Histórico de Olinda.

Percurso do Homem da Meia-Noite 2025:

Estrada do Bonsucesso



Praça Alexandre Rodrigues Sena



Largo do Amparo



Rua do Amparo



Quatro Cantos



Rua Bernardo Vieira de Melo



Rua de São Bento



Prefeitura de Olinda



Rua 27 de Janeiro



Rua Prudente de Morais



Retorno ao Quatro Cantos



Rua do Amparo e Largo do Amparo



Rua Nossa Senhora de Guadalupe



Rua José Ramalho e Rua Cândida Luiza



Largo do Guadalupe e Rua Nossa Senhora de Guadalupe



Retorno ao Largo do Amparo



Subida da Ladeira do Cariri – finalizando com a entrega das chaves da cidade ao Cariri Olindense, abrindo o carnaval de Olinda.



O esquema de segurança será reforçado, com um aumento de 9% no efetivo da Polícia Militar, totalizando 420 policiais. Além disso, haverá monitoramento por drones e patrulhamento aéreo com dois helicópteros para garantir a segurança dos foliões.