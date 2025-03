Galo da Madrugada 2025: Maior bloco do mundo celebra 47 anos com homenagem ao carnaval pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Galo da Madrugada, maior bloco de carnaval do mundo, promete fazer história mais uma vez em 2025. No dia 1º de março, Sábado de Zé Pereira, o desfile arrasta uma multidão pelas ruas do Recife, mantendo viva a tradição que começou há 47 anos.

Com o tema “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval”, a festa deste ano homenageia manifestações culturais do estado, reforçando a diversidade e a riqueza do folclore pernambucano. A expectativa é receber dois milhões de foliões.

Uma história de tradição



O Galo nasceu em 4 de fevereiro de 1978, quando um grupo de cerca de 75 foliões fantasiados de almas penadas decidiu percorrer as ruas do bairro de São José, no Recife, ao som de uma orquestra de frevo. A ideia era reviver o espírito das orquestras de frevo de rua e a tradição de brincar mascarado, que estavam desaparecendo.

O pequeno bloco cresceu rapidamente, conquistou o coração dos pernambucanos e, em 1994, entrou para o Guinness Book como o maior bloco de Carnaval do planeta, com 1,5 milhão de foliões.

Desde então, a festa só cresce. Em 2025, o Galo volta a reunir milhões de pessoas em um desfile que se tornou símbolo do Carnaval de Pernambuco e do Brasil.

O desfile de 2025



O Galo da Madrugada deste ano terá um forte resgate das manifestações folclóricas do interior de Pernambuco, evidenciando a multiculturalidade do Carnaval do Estado. Entre os personagens confirmados estão:

Caretas de Triunfo – Personagens mascarados que fazem performances vibrantes.



– Personagens mascarados que fazem performances vibrantes. Caiporas de Pesqueira – Figuras que remetem a mitos indígenas da região.



– Figuras que remetem a mitos indígenas da região. Papangus de Bezerros – Máscaras irreverentes que mantêm viva uma tradição centenária.



– Máscaras irreverentes que mantêm viva uma tradição centenária. Caboclos de Lança de Nazaré da Mata – Símbolos do maracatu rural, um dos ritmos mais marcantes da cultura pernambucana.



– Símbolos do maracatu rural, um dos ritmos mais marcantes da cultura pernambucana. Bacalhau do Batata – Tradicional bloco que anima as ruas de Olinda na Quarta-feira de Cinzas.

Além disso, seis carros alegóricos, assinados pelo artista plástico Sandro Nóbrega, irão exaltar a riqueza do Carnaval pernambucano. As alegorias trarão elementos icônicos da folia, como La Ursas, passistas de frevo e os tradicionais estandartes do Galo da Madrugada e do Bacalhau do Batata.

"Primeiro vêm os clarins, anunciando a festa. Em seguida, o Galo, que este ano surge com uma nova roupagem, todo dourado e prateado para brilhar ainda mais. Depois, temos os carros temáticos 'Carnaval Multicultural' e 'Pernambuco, a Nação do Carnaval'. Por último, encerrando o desfile, vem 'O Bonde'", explicou Sandro Nóbrega, em entrevista à TV Jornal.

Percurso do Galo da Madrugada



O desfile começa às 9h, em frente ao Forte das Cinco Pontas, onde ocorre o tradicional café da manhã dos foliões, a partir das 7h. O trajeto passa pela Rua Imperial, Avenida Sul, Praça Sérgio Loreto, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes e Rua do Sol. A dispersão ocorre na Praça da República e Rua do Imperador.



O percurso conta com 30 trios elétricos, reunindo grandes nomes da música pernambucana e nacional. Entre os artistas confirmados nos trios e no camarote oficial estão Elba Ramalho, Gustavo Travassos, Almir Rouche, André Rio, Marron Brasileiro, Nena Queiroga, Geraldinho Lins, Michelle Melo, Gerlane Lops, Nonô Germano, Maestro Forró e Maestro Spok.

No camarote da Praça Sérgio Loreto, João Gomes, Priscila Senna, Michel Teló, Gabi Amarantos, Chico César e Pabllo Vittar também farão apresentações.

A paixão do folião pelo Galo



Para muitos foliões, o Galo da Madrugada é mais do que um bloco: é uma tradição de vida. A foliã Ednar Almeida Ramos, que acompanha o desfile há mais de 30 anos, é uma das apaixonadas pela festa:

“O Galo, para mim, é lindo, maravilhoso para brincar. Adoro ver o desfile. Gosto de estar na Av. Sul muito cedo para acompanhar tudo. Eu e minha família gostamos tanto que resolvi, para comemorar o Galo da Madrugada, preparar uma dobradinha que já virou tradição em casa. Enquanto eu puder e Deus me ajudar, estarei brincando no Galo.”

A grande vantagem do bloco é que não há necessidade de comprar abadá ou pagar ingresso para participar. No entanto, aqueles que preferem mais conforto, podem optar pelos camarotes privados que ficam ao longo do trajeto.

“É uma festa aberta ao público, feita pelo povo e para o povo, nosso propósito sempre foi e sempre será esse. Convocamos, então, todos para virem, mais uma vez, engrossar as fileiras no nosso desfile”, convida o presidente da agremiação, Rômulo Meneses.

Ordem dos trios elétricos