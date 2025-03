Galo da Madrugada AO VIVO: acompanhe a cobertura completa na TV Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira ao vivo a transmissão do desfile do Galo da Madrugada na super cobertura do Carnaval de Pernambuco, na telinha da TV Jornal

O Galo da Madrugada já ganha as ruas do Recife, neste sábado (1°), a partir das 9h. Neste ano, o bloco tem o tema “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval” e terá 30 trios elétricos para a multidão de foliões. Além disso, o desfile também conta com seis alegorias que referenciam o Carnaval pernambucano.

A TV Jornal realiza mais uma super cobertura do Carnaval de Pernambuco. Com o tema "Essa energia só a gente tem". No Galo, você confere a transmissão das 9h às 14h. O Melhor Carnaval PAM - PAM - PAM -PAM está na TV Jornal!

ACOMPANHE O GALO DA MADRUGADA AO VIVO

João Campos e Raquel Lyra exaltam o Galo

O Carnaval do Recife começou, oficialmente, na última quinta-feira (27), com shows no palco do Marco Zero, principal polo da cidade. Mas o simbolismo do Galo da Madrugada como o "início" das festividades carnavalescas segue forte na capital pernambucana.

Prefeito do Recife, João Campos se mostrou animado para toda a celebração carnavalesca da capital pernambucana.

"A expectativa é muito positiva. De poder, mais uma vez, fazer um Carnaval que é marcado pelas pessoas, pela autenticidade, pela alegria, pelo brilho de estar na rua, estar brincando de forma livre. De poder fazer esse, que é o melhor Carnaval do Brasil", ressaltou João Campos, em entrevista à Rádio Jornal.

"E, claro, o maior bloco da nossa historia, do nosso pais, que e o Galo da madrugada no Sábado do Zé Pereira", completou.

Governadora do Recife, Raquel Lyra também não economizou palavras para elogiar o Galo da Madrugada.

"O Galo é o maior bloco de Carnaval do mundo. E ele possui reverência, possui alegria. O fato de poder juntar, de maneira democrática, a todos aqueles que amam a nossa cultura popular, que amam o nosso Estado", destacou, em entrevista à TV Jornal.

Programação

Atrações dos trios elétricos

Orquestra Metais / convidados: Ed Carlos e Tiago Asfora (vem abrindo o desfile acompanhado da Ala da Acessibilidade, no chão)

Gustavo Travassos / convidada: Dayse Trajano

Nena Queiroga / convidados: As Januárias, Laís Senna e Jaque Grazy

André Rio / convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Nice Beyersdorf, Uana Marins e Márcio Oliveira

Bia Villa-Chan / convidados: Rubens Paiva e Matheus José

Almir Rouche

Gerlane Lops / convidados: Paulo Netto, Isadora Melo, Carlos Filho e Orquestra Malassombro

Maestro Forró

Asas da América

Spok

Elba Ramalho

Orquestra 100% Mulher / convidada: Cristina Amaral

Nonô Germano / convidados: Kelly Oliveira, DJ Maduff e Dinah Santos

Marron Brasileiro / convidados: Luciano Ferraz e A Malvadona

Almério / convidado: Juba Valença

Geraldinho Lins

Michelle Melo / convidados: Carla Alves, Isa Falcão, Italo Lima, Vovô do Passinho, Karla do Barui,

Gago Elizeu e David Mancini

Quinteto Violado / convidados: Bia Medeiros, Carol Alves e Gutto Pimenta

Romero Ferro

Som da Terra / convidada: Fabiana Santiago

Benil / convidados: Thiago Kherle, Mari Diva e Henrique Barbosa

Silvana Salazar

Banda Inove

Telmo Santiago e Gui Menezes

Cíntia Barros / convidado: Ciel Santos

Banda Pinguim

Fabiana Pimentinha / convidados: Liv Moraes,Loirão, Marlene Andrade, Wanessa Rios e Lido Ricardo

Nego Thor / convidados: Cia da Música, Luíza Pérola, Renato Nogueira e Zé Brown

Carta de Baralho

Atrações do Camarote Oficial (farão duetos com os artistas dos trios)

Chico Cesar

Gaby Amarantos (segue em trio)

João Gomes (segue em trio)

Lula Queiroga

Mãeana

Michel Teló (segue em trio)

Pabllo Vittar

Priscila Senna (segue em trio)

Silvério Pessoa

Toni Garrido (segue em trio)

Saiba como acessar o JC Premium