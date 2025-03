Galo da Madrugada desfila nas ruas do Recife; veja fotos e acompanhe ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Maior bloco carnavalesco do Brasil, o Galo da Madrugada começou às 9h deste Sábado de Zé Pereira, no Centro do Recife. Após o tradicional café da manhã no Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José, os trio elétricos começaram a sair nas ruas da capital pernambucana.

Veja também:

A expectativa é que sejam cerca de 9 horas de bloco, com um percurso de 6,5 km e mais de 30 trios elétricos. Confira na matéria fotos do desfile e a transmissão ao vivo da TV Jornal.

Foliãs fantasiadas no Galo da Madrugada - Walley Santos/SJCC Folião Ma?rcio Monteiro, de São José do Belmonte, no Galo da Madrugada - Walley Santos/SJCC Desfile Galo da Madrugada - CÍRIO GOMES / JC IMAGEM Desfile Galo da Madrugada - CÍRIO GOMES / JC IMAGEM Desfile Galo da Madrugada - CÍRIO GOMES / JC IMAGEM

Governadora de Pernambuco exalta o Galo

A Governadora Raquel Lyra marcou presença no Galo da Madrugada e não economizou palavras para elogiar um dos maiores símbolos carnavalescos .

"O Galo é o maior bloco de Carnaval do mundo. E ele possui reverência, possui alegria. O fato de poder juntar, de maneira democrática, a todos aqueles que amam a nossa cultura popular, que amam o nosso Estado", ressaltou.

Prefeito do Recife convida foliões

João Campos marcou presença no Galo da Madrugada ainda no tradicional café da manhã, que acontece antes do início do desfile. Com o bloco indo até o fim da tarde deste sábado, o prefeito fez um convite para que mais pessoas cheguem junto na celebração.

"Para quem esta ouvindo ainda da tempo de vir, da tempo de aproveitar, da tempo de curtir e poder curtir esse que e um grande bloco da madrugada. É preciso conhecer para ter noção do tamanho e da alegria que é vir para cá", disse.