Galo da Madrugada: "É preciso conhecer para ter noção do tamanho e da alegria", diz João Campos

Prefeito do Recife, João Campos marcou presença no café da manhã do Galo da Madrugada, que precede o início do desfile no centro da cidade

O Prefeito da Cidade do Recife, João Campos, se mostrou bastante animado com o início do Carnaval na capital pernambucana. As celebrações iniciaram, oficialmente, na última quinta-feira (27), com shows no Marco Zero, mas o desfile do Galo da Madrugada ainda carrega o simbolismo do início da folia recifense.

"A expectativa é muito positiva. De poder, mais uma vez, fazer um Carnaval que é marcado pelas pessoas, pela autenticidade, pela alegria, pelo brilho de estar na rua, estar brincando de forma livre. De poder fazer esse, que é o melhor Carnaval do Brasil", ressaltou João Campos, em entrevista à Rádio Jornal.

"E, claro, o maior bloco da nossa historia, do nosso pais, que e o Galo da madrugada no Sábado do Zé Pereira", completou.

O prefeito não hesitou em convidar os foliões para aproveitar o desfile da principal alegoria do Carnaval pernambucano.

"Para quem esta ouvindo ainda da tempo de vir, da tempo de aproveitar, da tempo de curtir e poder curtir esse que e um grande bloco da madrugada. É preciso conhecer para ter noção do tamanho e da alegria que é vir para cá"

Além do Galo da Madrugada e do palco do Marco Zero, principal polo da cidade, João Campos também deve marcar presença em outros polos descentralizados do Recife a partir deste domingo (2).

Confira:

"Muita gente olha para o Carnaval e ve muito o Marco Zero, mas são mais de 50 polos espalhados pela cidade inteira, sempre com a certeza de que o Carnaval do Recife tem essa forca pela historia da cultura, mas, principalmente, por ele ser acessível, por ele ser livre, por ele ser aberto e por ele estar presente na vida de todos", afirmou.