Galo da Madrugada, Eu Acho é Pouco e Homem da Meia-Noite: confira o roteiro dos principais blocos de Olinda e Recife neste sábado (1º)

O Carnaval já chegou e tomou as ruas do Recife e de Olinda. Durante quatro dias, a festa vai invadir as cidades-irmãs e arrastar multidões com desfiles, fantasias e diversidade de ritmos.

Neste roteiro, você confere os horários e locais de concentração de blocos tradicionais e gratuitos deste sábado de Zé Pereira (1º). Do Galo da Madrugada ao Homem da Meia-Noite, os foliões vão ter diferentes formas de aproveitar a festa mais popular do estado.

A partir das 9h, o maior bloco de rua do mundo inicia seu desfile pelas ruas do Recife. Este ano, o imponente e majestoso Galo da Madrugada está vestido com gola de caboclo de lança e vai desfilar 30 trios elétricos pelo Centro da capital pernambucana. O trajeto começa no Forte das Cinco Pontas e encerra na Rua do Sol.

A festa segue até a noite em Olinda, encerrando com chave de ouro com o desfile do Homem da Meia-Noite. O calunga mais famoso do mundo terá um novo percurso este ano: no último trecho, ele sobe a Ladeira do Cariri, ao contrário dos anos anteriores, quando o bloco descia.



Veja programação do sábado (1º/03)

Homem da Meia-Noite se concentra às 23h, na Estrada do Bom Sucesso - DIVULGAÇÃO/HOMEM DA MEIA NOITE

Galo da Madrugada

Horário: 9h

Onde: Praça Sérgio Loreto, Centro do Recife

Eu Acho é Pouco

Horário: 9h

Onde: Sede do EAEP (Praça Laura Nigro), Olinda

Bloco Mangue Beat

Horário: 9h

Onde: Mosteiro São Bento, Olinda

Soul Delas

Horário: 10h

Onde: Mosteiro São Bento, Olinda

Pife Floyd

Horário: 10h

Onde: Travessa de São Francisco, 206, Olinda

Sombatuki

Horário: 10h

Onde: Largo do Amparo, Olinda

Trinca de Ás

Horário: 12h

Onde: Espaço Cultural Osvaldo Sérgio, Olinda

Bumba Meu Bowie

Horário: 15h

Onde: Praça do Jacaré, Olinda

Maracadonna

Horário: 15h

Onde: Praça do Jacaré, Olinda



Ceroula de Olinda

Horário: 16h

Onde: Colégio São Bento, Olinda

Hoje a Mangueira Entra

Horário: 16h

Onde: Rua Coronel Joaquim Cavalcanti, Olinda

Sobrecú

Horário: 16h20

Onde: Beco do Bajado, Olinda

Menino da Tarde

Horário: 17h

Onde: Largo do Guadalupe, Olinda

John Travolta

Horário: 19h

Onde: Vassourinhas de Olinda - Largo do Amparo, Olinda

Homem da Meia Noite

Horário: 23h

Onde: Estrada do Bonsucesso - Sede do Homem, Olinda