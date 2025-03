João Gomes "estreia" no Galo da Madrugada, canta Chico Science e dá show em trio elétrico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pernambucano João Gomes foi um dos convidados para cantar no trio elétrico de Gustavo Travassos. Foi a primeira vez que ele cantou no bloco

Um dos principais nomes da música pernambucana da atualidade, João Gomes fez sua estreia como atração do Galo da Madrugada, o maior bloco carnavalesco do mundo, na manhã deste sábado (1º).

O cantor, que estava em um dos camarotes do Galo, no centro do Recife, fez participação no trio de Gustavo Travassos.

João Gomes cantou sucessos como "Dengo" e "Tenho a Senha", mas levou o público à loucura ao cantar "A Praieira", de Chico Science, o "pai" do movimento Mangue Beat. João Gomes também estava à caráter, vestindo a roupa no mesmo estilo que Chico usava.

"Primeira vez minha aqui no Galo, estou muito feliz de participar dessa festa. Coisa linda", disse o cantor, após encerrar a participação.

Homenagem à Chico

As homenagens à Chico Science não começaram hoje. Na última sexta-feira (28), em show no palco do Marco Zero - principal polo da cidade do Recife -, João Gomes também dedicou a performance ao criador do Mangue Beat.

"Nossa homenagem é muito simbólica, pois Chico trouxe sempre uma mensagem importante em suas músicas. E quebrou barreiras com seu estilo único. Uma lenda do Brasil", ressaltou João Gomes em seu Instagram.

Programação do Galo da Madrugada

Atrações dos trios elétricos

Orquestra Metais / convidados: Ed Carlos e Tiago Asfora (vem abrindo o desfile acompanhado da Ala da Acessibilidade, no chão)

Gustavo Travassos / convidada: Dayse Trajano

Nena Queiroga / convidados: As Januárias, Laís Senna e Jaque Grazy

André Rio / convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Nice Beyersdorf, Uana Marins e Márcio Oliveira

Bia Villa-Chan / convidados: Rubens Paiva e Matheus José

Almir Rouche

Gerlane Lops / convidados: Paulo Netto, Isadora Melo, Carlos Filho e Orquestra Malassombro

Maestro Forró

Asas da América

Spok

Elba Ramalho

Orquestra 100% Mulher / convidada: Cristina Amaral

Nonô Germano / convidados: Kelly Oliveira, DJ Maduff e Dinah Santos

Marron Brasileiro / convidados: Luciano Ferraz e A Malvadona

Almério / convidado: Juba Valença

Geraldinho Lins

Michelle Melo / convidados: Carla Alves, Isa Falcão, Italo Lima, Vovô do Passinho, Karla do Barui,

Gago Elizeu e David Mancini

Quinteto Violado / convidados: Bia Medeiros, Carol Alves e Gutto Pimenta

Romero Ferro

Som da Terra / convidada: Fabiana Santiago

Benil / convidados: Thiago Kherle, Mari Diva e Henrique Barbosa

Silvana Salazar

Banda Inove

Telmo Santiago e Gui Menezes

Cíntia Barros / convidado: Ciel Santos

Banda Pinguim

Fabiana Pimentinha / convidados: Liv Moraes,Loirão, Marlene Andrade, Wanessa Rios e Lido Ricardo

Nego Thor / convidados: Cia da Música, Luíza Pérola, Renato Nogueira e Zé Brown

Carta de Baralho

Atrações do Camarote Oficial (farão duetos com os artistas dos trios)

Chico Cesar

Gaby Amarantos (segue em trio)

João Gomes (segue em trio)

Lula Queiroga

Mãeana

Michel Teló (segue em trio)

Pabllo Vittar

Priscila Senna (segue em trio)

Silvério Pessoa

Toni Garrido (segue em trio)

