Pabllo Vittar, Glória Groove e mais: confira programação do carnaval do Recife neste sábado (1°)

Além do palco do Marco Zero, o público poderá curtir o Carnaval nos polos descentralizados pelo Recife; veja programação completa

A programação do Carnaval do Recife segue neste sábado (1°). Após o Galo da Madrugada brilhar, é a vez das atrações no polo principal da cidade, o Marco Zero. O palco vai receber atrações multiculturais, muito frevo e música boa. Entre as atrações para este sábado, estão: Almir Rouche, Maestro Forró, Gloria Groove e mais.

Além do palco do Marco Zero, o público poderá curtir o Carnaval nos polos descentralizados pelo Recife. Entre eles: Polo Novo Cais, em Santo Antônio, Alto José do Pinho, Brasília Teimosa e muito mais.

Programação Marco Zero neste sábado (1°)

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Vice Campeãs do Grupo Especial

19h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

19h30 - DJ 440 nos intervalos

20h30 - Almir Rouche

22h - Glória Groove

00h - Pabllo Vittar

Veja as atrações da Praça do Arsenal

Intervalos - DJ PEPE JORDÃO

18:00h - COCO RAÍZES DE ARCOVERDE

19:00h - FAMÍLIA SALUSTIANO E A RABECA ENCANTADA

20:30h - ANTÔNIO NÓBREGA

22:00h - SILVÉRIO PESSOA

00:00h - GERALDO AZEVEDO

Confira programação do Polo Novo Cais neste sábado (1°)