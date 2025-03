Programação de TV, 02/03: TV Jornal ao vivo das ladeiras de Olinda na cobertura do Melhor Carnaval

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cobertura começa às 10h, com o Carnaval da Cinderela, e segue das 11h às 11h45 com a equipe de jornalismo da emissora. Veja a programação completa

O destaque da programação da TV Jornal/SBT neste domingo de Carnaval é a cobertura do Melhor Carnaval, direto das ladeiras de Olinda, para acompanhar a animação dos foliões.

A transmissão ao vivo começa a partir das 10h, primeiro com o Carnaval da Cinderela, e segue das 11h até as 11h45 com a equipe de jornalismo da emissora. Confira a programação completa da TV aberta:



TV JORNAL/SBT 2

07:00 – Pé Na Estrada

07:30 – SBT Agro

08:00 – SBT Esportes

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Carnaval da Cinderela

11:00 – O Melhor Carnaval

11:45 – Sorteio da Tele Sena

12:00 – Domingo Legal

18:15 – Roda a Roda Jequiti

19:00 – Programa Silvio Santos

00:00 – SBT Folia

02:00 – SBT News

TV TRIBUNA/BAND 4

06:00 – Band Kids

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Auto Motor

10:30 – Viva Sorte

13:00 – Show do Esporte

16:00 – Band Folia 2025

17:45 – Campeonato Carioca – Fluminense x Volta Redonda

20:00 – Perrengue na Band

21:30 – Band Folia

02:05 – Linha de Combate (R)

02:35 – Sessão Especial – Tumba Aberta

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Santo Culto em Seu Lar

08:00 – Que Arretado Especial

08:30 – Vida On Cast

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Carnaval da Guararapes 2025

14:00 – Cine Maior – 57 Segundos

16:00 – Acerte ou Caia!

18:00 – Campeonato Paulista – Corinthians x Mirassol

20:30 – Domingo Espetacular

23:00 – Esporte Record

00:15 – O Residente

01:10 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Retratos de Fé

06:30 – De Volta às Escrituras

07:00 – Palavras de Vida

08:00 – Santa Missa – Ao vivo:

09:00 – Vale Agrícola

10:00 – Canto e Sabor do Brasil

11:00 – Alimentando a Alma

11:30 – Natureza Feminina

12:00 – Mashup à Brasileira

12:30 – 13 Canções Para Entender o Samba

13:00 – Samba na Gamboa

14:00 – Israel Selvagem

15:00 – Imensidão Azul

16:00 – Carnavais do Brasil – Carnaval de Salvador

20:00 Carnavais do Brasil – Desfile das Escolas de Samba de São Paulo Acesso 1

TV GLOBO 13

06:45 – Globo Repórter

07:35 – Globo Comunidade PE

08:05 – Auto Esporte

08:40 – Globo Rural

10:15 – Viver Sertanejo

11:10 – Esporte Espetacular

13:05 – Magnum P.I.

13:55 – Temperatura Máxima – Mulan 2020

15:45 – The Masked Singer Brasil

17:30 – Domingão Com Huck

20:30 – Fantástico

21:55 – Carnaval Globeleza 2025

04:05 – Comédia na Madrugada III

04:40 – Corujão I – Qualquer Gato Vira–Lata