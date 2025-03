AO VIVO em Olinda: Maneva, Fundo de Quintal, Teto e Marcelo D2 no Carmo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Carnaval de Olinda 2025 segue arrastando muitos foliões nas ladeiras e nos polos de shows. O Polo Erasto Vasconcelos, situado na Praça do Carmo fica no meio da folia e reune algumas das maiores atrações da festa.

Com a promessa de integrar a diversidade da música brasileira, a programação do domingo, 2 de março, é um dos destaques do evento, trazendo uma combinação de ritmos que vão do frevo ao reggae, passando pelo samba e rap.

Entre os nomes que farão a festa na Praça do Carmo neste domingo (2) estão:

Orquestra Rockfônica de Frevo;

Fundo de Quintal;

Tribo de Jah;

Marcelo D2;

Teto e Maneva.

Assista aos shows ao vivo

Programação do Polo do Carmo, em Olinda

Segunda (03)

Orquestra de Bolso



Academia da Berlinda



Romero Ferro



Duda Beat



Luísa Sonza

Terça (04)

Orquestra Arruando



Banda Eddie



Renatto Pires



Almerio



Geraldo Azevedo



João Gomes

Quarta (05)