Cariri Olindense, Enquanto Isso Na Sala da Justiça e Elefante de Olinda: confira o roteiros dos principais blocos neste domingo (2)

No segundo dia de folia, Olinda recebe blocos tradicionais, como o Cariri, e segue com o Enquanto Isso Na Sala da Justiça e o Elefante de Olinda

O Homem da Meia-Noite já passou a chave da cidade de Olinda para o Cariri para dar continuidade ao Carnaval na cidade-irmã do Recife.

No segundo dia de folia, Olinda recebe blocos tradicionais, como o Cariri, já a partir das 4h, e segue com o Enquanto Isso Na Sala da Justiça e a Mulher na Vara.

Com 73 anos de história, o Elefante de Olinda vai arrastar multidões na noite deste domingo (2), com concentração a partir das 19h, no Largo do Bonsucesso.

Veja programação do domingo (02/03)

Troça Carnavalesca Mista Cariri Olindense dá início ao domingo de Carnaval, às 4h - HUGO MUNIZ

Cariri

Horário: 4h

Onde: Clube Cariri, Olinda

D'Breck

Horário: 9h

Onde: Largo do Bonfim, Olinda

Mulher na Vara

Horário: 10h

Onde: Rua da Boa Hora, Olinda

Sambadeiras

Horário: 10h

Onde: Ladeira da Misericórdia, Olinda

Enquanto Isso Na Sala da Justiça

Horário: 10h

Onde: Alto da Sé, Olinda

A Troça

Horário: 15h

Onde: Cruzeiro do Convento de São Francisco, Olinda

Bloco do Cimento

Horário: 15h

Onde: Largo do Amparo, Olinda

Elefante de Olinda

Horário: 19h

Onde: Largo do Bonsucesso - Sede do Homem, Olinda