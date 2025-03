Carnaval de Olinda Ao Vivo: acompanhe transmissão da TV Jornal direto das ladeiras neste domingo (2)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Folia nas ladeiras de Olinda já teve início neste domingo (2); transmissão da TV Jornal conta com flashs ao vivo direto do Sítio Histórico

A TV Jornal transmite ao vivo, neste domingo (2), o Carnaval de Olinda direto das ladeiras do Sítio Histórico da cidade. A cobertura vai das 10h às 11h45. O Melhor Carnaval PAM - PAM - PAM -PAM está na TV Jornal!

A transmissão da festa em Olinda conta flashs e programas ao vivo de sábado à terça-feira de carnaval. Já no no Carnaval da Cinderela, tem muitas brincadeiras com os foliões com toda a irreverência que só o carnaval daqui tem.

O Carnaval de Olinda começou no dia de 27 de fevereiro (quinta-feira) e vai até a próxima quarta (5).

ACOMPANHE TRANSMISSÃO AO VIVO DO CARNAVAL DE OLINDA

Veja os Blocos que desfilam em Olinda neste domingo (2)

Cariri Clube - 4h

Mucha Lucha - 9h

D'Breck - 9h

A Rede - 9h

Batadoní - 9h

Filhas de Betha - 10h

Patusco - 10h

Mulher na Vara - 10h

Sambadeiras Ladeira - 10h

Enquanto Isso Na Sala da Justiça - 10h

Conobloco - 10h

Grheia - 10h

Bloco Tira Lama - 11h

Rebylleurias - 11h30

Umuarama 12h30

Me Adota - 14h

Bloco dos Sujos - 14h

Marim dos Caetés - 14h

A Troça Cruzeiro - 15h

Bloco do Cimento - 15h

A Cama de Olinda - 15h

O Dono do Mundo - 16h30

Elefante de Olinda - 19h

Confira programação do Polo Carmo neste domingo (2)

Orquestra Rockfônica de Frevo

Fundo de Quintal

Tribo de Jah

Marcelo D2

Teto

Maneva

