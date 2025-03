Carnaval do Recife ao vivo: Gerlane Lops, Ferrugem, Alcione e Menos é Mais no Marco Zero

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O domingo de Carnaval (2) no Marco Zero, no Recife Antigo, conta com apresentações de samba e pagode gratuitas para a população. Confira os horários

O Carnaval do Recife conta com uma programação muito diversa, atendendo inclusive o público infantil. As apresentações são completamente gratuitas e acontecem em diversos polos espalhados pelo Recife.

No domingo de Carnaval, no dia 2 de março, o palco central, que fica no Marco Zero, abre as apresentações às 17h15, recebendo grandes nomes da cultura brasileira, como Gerlane Lops, Ferrugem, Alcione e Menos é Mais.

Carnaval do Recife: confira a transmissão ao vivo do Marco Zero deste domingo, 2/03:

Programação do Marco Zero, 02/03

17h15 - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escola de Samba

19h - Gerlane Lops

20h30 - Ferrugem

22h30 - Alcione

00h30 - Menos é Mais

Programação nos outros Polos

Polo Infantil Aurora

16h - Coco Erêmin

17h20 - Tintim por Tintim

18h40 - Mari Bigio

Polo Infantil Dona Lindu

16h - Cia Brincantes de Circo

17h20 - Banda Cervac Força Especial

18h40 - Bailinho Kids

Polo Infantil Parque da Jaqueira

16h - Escola Pernambucana de Circo

17h20 - Lucas dos Prazeres Ferreira_Show Infantil

18h40 - A Bandinha

Polo Graças Instrumental

16h - Maestro Edson Rodrigues

17h30 - A Trombonada

18h50 - Marco Cézar e Quarteto Chorado

20h10 - Gilu Amaral

21h30 - Sagrama com participação de Surama e Charles Theone

Polo Praça da Independência

16h - Mendes e sua Orquestra / Cia de dança Trapiá

17h30 - Studio Viegas de Formação em Dança / Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo

19h - Balé Popular do Recife / Maestro Fábio César - Orquestra Raízes Pernambucanas

20h30 - Saltos Cia de Dança - Passistas / Maestro Danda e Orquestra

22h - Balé Deveras No Passo do Frevo / Orquestra 100% Mulher

Polo Samba na Moeda

17h - Grupo Sociocultural Kallinas

18h - Cris Galvão

19h20 - Belo Xis

20h40 - Adriana B

22h - Grupo Pérola

23h20 - Mesa de samba Autoral

00h40 - Gabi do Carmo

Polo Infantil Parque Santana

17h20 - Mini Rock

18h40 - Tio Geraldo

Polo Infantil Parque da Macaxeira

17h20 - Kelly Benevides - Show Infantil da Cigarra Kika

18h40 - Coco Erêmin

Polo Infantil Parque da Tamarineira

17h20 - Bandinha Circense do recife, Projeto: Carnaval Circo e Alegria

18h40 - SpokeFrevo Orquestra

Polo Pátio de São Pedro

18h - Gonzaga Leal

19h20 - Alesandra Leão

20h50 - Juliano Holanda

22h20 - Martins com participação Cátia de França

23h50 - Lirinha

Polo Praça do Arsenal

18h30 - Cesar Michiles e Transversal Frevo Orquestra e Jota Michiles e Guerreiros do Passo

20h30 - Antulio Madureira

21h30 - Nena Queiroga

23h - Lia de Itamaracá

00h30 - Mariana Aydar e Bloco Forrozin

Polos descentralizados

Polo Novo Cais

18:00h - FAMÍLIA SALUSTIANO E A RABECA ENCANTADA



19:10h - PÁCUA E VIA SAT



20:20h - CIEL SANTOS



21:30h - CAETANA



22:40h - ISABELA MORAES



23:50h - JADER

Alto José do Pinho

18:00h - BANDA ETNIA

19:00h - SE7EPALHA

20:00h - DEVOTOS - COMEMORANDO O TÍTULO DE (PATRIMÔNIO IMATERIAL E CULTURAL DO RECIFE).

21:10h - BANDA VIRUZ

22:20h - BAILE DO MARLEY (Part. Esp. Gui da Tropa e CH do Zo)

23:40h - BANDA EDDIE - 35 ANOS

Brasília Teimosa

19:00h - MESTRE LUA

20:00h - ED CARLOS

21:10h - GANGGA BARRETO

22:20h - ELBA RAMALHO

23:40h - PIKAPE DE LUXO

Bomba do Hemetério

19:00h - MAESTRO FORRÓ E OPBH

20:00h - AFOXÉ YLÊ AXÉ OXUM JAGURÁ

21:10h - BANDA FIM DE FEIRA

22:20h - GERALDO AZEVEDO

23:40h - SEU JANUÁRIO FREVOFÓ

Campo Grande

19:00h - GRUPO SOMBATUKI

20:00h - BANDA SOM DA TERRA

21:10h - BANDA BATEU A QUIMICA

22:20h - MICHELLE MELO

23:40h - THAIK

Casa Amarela

18:00h - SULTAKI DO SAMBA

19:00h - DE CARA COM O SAMBA

20:00h - RENATA ROSA

21:10h - UANA

22:20h - CLARA SOBRAL

23:40h - MART'NÁLIA

Ibura

19:00h - ORQUESTRA ARRECIFES FREVO

20:00h - FREVO S A

21:10h - MARRON BRASILEIRO

22:20h - VEM COM ELVIS

23:40h - AFROITO

Jardim São Paulo

18:00h - MUGANGA DO SAMBA

19:00h - EDILZA AIRES

20:00h - ABORTO DO CAVACO

21:10h - BIA MARINHO CARNAVAL 2025

22:20h - JOÃO LACERDA

23:40h - SÓ BREGA (CONDE)

Lagoa do Araçá

Intervalos - DJ MAGAL

18:00h - COCO FLOR DE CATEMBA

19:00h - LARA COUTO

20:00h - ERICA NATUZA

21:10h - QUINTETO VIOLADO

22:20h - FAFÁ DE BELÉM

23:40h - SAMBAR&LOVE

Linha do Tiro

18:00h - COCO MESTRE ZÉ DO BECO

19:00h - JUNIOR SOULL

20:00h - BENIL

21:10h - BANDA DE PAU E CORDA

22:20h - DEB LIMA

23:40h - GUSTAVO TRAVASSOS

Poço da Panela

Intervalos - DJ INFA VERMELHO

19:00h - FSNIPES

20:00h - YLANA- CARNAVAL 2025

21:10h - LULA QUEIROGA

22:20h - MUNDO LIVRE S/A

23:40h - ACADEMIA DA BERLINDA

Várzea