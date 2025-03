Horóscopo, 02/03: Mantenha os alhos abertos neste domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O dia começa com energias desafiadoras, mas necessárias para sua evolução pessoal. Além disso, busque estreitar os seus laços mas mantenha cautela nos assutos financeiros. Afinal, equilíbrio é tudo.



ÁRIES

Siga seu sexto sentido hoje para evitar problemas e relaxe em momentos de tensão no lar. Sua intuição se fortalece após o almoço - use-a sabiamente. Cuidado com possíveis mal-entendidos com quem você ama.

COR: AMARELO-OURO

PALPITES: 10, 21, 57

TOURO

Comece o dia com cautela nas conversas, mas fique tranquila - as amizades serão fortalecidas na tarde de hoje! Pessoas próximas podem ser chave para conquistas especiais. Cuidado extra com gastos e misturas financeiras nas amizades para evitar prejuízos. No amor, respeito e afinidade são cruciais.

COR: PRETO

PALPITES: 59, 31, 49

GÊMEOS

Domingão de amizade e desafios a frente! Cuidado com possíveis excessos nos gastos e mantenha a cautela ao lidar com as expectativas para os outros. Sua popularidade está em alta e elogios inesperados podem surgir! Boas conversas sobre o futuro estão à espera com seu par; apenas mantenha as expectativas controladas.

COR: DOURADO

PALPITES: 55, 19, 03

CÂNCER

Domingo requer paciência, Câncer! Desfrute do pique para sair da rotina e explorar novos horizontes. Atenção aos imprevistos à tarde se estiver viajando. O amor ganha um toque de aventura.

COR: LARANJA

PALPITES: 55, 10, 48

LEÃO

Início de dia desafiador, Leão, mas confie na sua intuição para superar surpresas. Tenha cautela nas amizades, porém, não se esqueça de apreciar momentos de paixão. Seu magnetismo estará a todo vapor - perfeito para conquistas!

COR: PRATA

PALPITES: 47, 11, 20

VIRGEM

Domingo é dia de iluminar os relacionamentos! Apesar de alguns atritos com amigos cedo, você vai se aproximar de pessoas com ideias em sintonia com as suas. Reúna os queridos e deixe seu coração aquecer. O romance promete novo brilho se você mostrar seu carinho.

COR: VERMELHO

PALPITES: 09, 19, 43

LIBRA

Hoje a Lua pode dar um tom desafiador às relações, especialmente pela manhã. Mas há também um lado positivo: mais disciplina para a saúde e tarefas rotineiras. Cuidado com os excessos - mesmo na diversão! Na parte amorosa, um início pesado pode terminar bem.

COR: AZUL

PALPITES: 27, 30, 45

ESCORPIÃO

Atenção à saúde pela manhã e prepare-se para curtir a tarde com as melhores energias! A sorte está ao seu lado hoje, então tente a sorte em um sorteio. No amor, contudo, mantenha a cautela e desfrute de momentos românticos, mesmo diante de pequenos atritos.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITES: 60, 32, 04

SAGITÁRIO

Domingo é o dia para cuidar dos assuntos de casa e colocar aquele projeto em prática. Lembre-se de agir com cautela no amor para evitar desentendimentos. Ainda que possam surgir pequenos atritos, a convivência em família será gratificante. No amor, cuidado com o ciúme!

COR: CINZA

PALPITES: 44, 53, 51

CAPRICÓRNIO

Domingo abençoado! Hoje o céu alivia o clima e indica que é um ótimo momento para socializar, conhecer pessoas novas e expressar sua comunicação com facilidade. Passear ou curtir um carnaval saudável também estão no roteiro.No amor, Cuidado apenas com o ciúme, para não azedar seu romance.

COR: AMARELO

PALPITES: 44, 51, 08

AQUÁRIO

Energias positivas para as finanças chegam hoje, Aquário, mesmo no dia de folga! Divirta-se, conheça pessoas novas, mas lembre-se de não gastar além da conta. Para os apaixonados, controle o lado possessivo à tarde.

COR: SALMÃO

PALPITES: 16, 36, 19

PEIXES

Cuide das suas finanças hoje, mas continue se divertindo. A tarde será leve com vibrações positivas de Mercúrio e Netuno!. Seu bom humor fará brilhar o romance, mas cuidado com o ciúme!

COR: VIOLETA

PALPITES: 33, 53, 06