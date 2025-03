'Isso sim é consagração', diz Fernanda Torres sobre ganhar boneco gigante no Carnaval de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Boneco gigante retrata a atriz segurando um Globo de Ouro, vencido por 'Ainda Estou Aqui'; Artista comemorou homenagem no tapete vermelho do Oscar

A atriz Fernanda Torres, que concorre na categoria Melhor Atriz no 97º Oscar pelo filme "Ainda Estou Aqui", se manifestou sobre ter ganhado um boneco gigante durante o Carnaval de Olinda, em Pernambuco.

"Isso sim é consagração", disse a atriz, durante entrevista à TV Globo no tapete vermelho do Dolby Theatre, em Los Angeles, onde a premiação será realizada, neste domingo (2).

Atriz Fernanda Torres virou Boneco Gigante de Olinda no Carnaval 2025 - Jose Osorio/AFP Atriz Fernanda Torres virou Boneco Gigante de Olinda no Carnaval 2025 - Jose Osorio/AFP Atriz Fernanda Torres virou Boneco Gigante de Olinda no Carnaval 2025 - Jose Osorio/AFP

"Eu não estou acreditando no que está ocorrendo", continuou. O boneco gigante citado retrata Fernanda levantando o Globo de Ouro, no qual ganhou como Melhor Atriz em Filme de Dramático, também pelo filme "Ainda Estou Aqui".

Atriz diz estar 'sem expectativa'

Apesar da expectativa alta dos brasileiros, Torres compartilhou que acordou "angustiada". "Agora já passou, porque você tem que arrumar. Agora, estou ótima."

"Esse filme fala sobre essa família que tentaram apagar da história. Através da literatura do Marcelo [Rubens Paiva] e do cinema do Walter [Salles], essa família voltou", disse a atriz.

"Esta família representa um Brasil que ama cultura, liberdade e empatia. Essa família furou a bolha que a gente estava, de ódio. Esse filme existe muito pela Eunice Paiva, que lutou pela civilidade e pela justiça no mundo. Ela fez essa onda de amor. [...] Esse é um filme amoroso, é isso o que as pessoas sentem", declarou.

Corrida pela categoria



Imagem do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, com Fernanda Torres - STILL Fernanda Torres e Walter Salles no set de 'Ainda Estou Aqui' - ADRIAN TEIJIDO/DIVULGAÇÃO Cena do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles - STILL

Fernanda Torres é uma das favoritas para a categoria de Melhor Atriz, ao lado de Demi Moore e Mikey Madison.

Demi Moore já foi considerada a principal favorita ao prêmio por sua atuação em "A Substância". A sua performance foi elogiada, levando prêmios como Globo de Ouro, Critic's Choice e SAG Awards.

"Contudo, Mikey Madison também é uma forte concorrente, tendo vencido o BAFTA e recebido muitos elogios por sua performance em 'Anora'.

Já a brasileira Fernanda Torres surge como um fator surpresa na disputa. Embora não tenha competido diretamente com suas concorrentes em premiações anteriores, sua atuação foi amplamente elogiada por críticos e jurados internacionais, chegando a também aparecer na previsão do "New York Times".