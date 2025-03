Oscar 2025: Conan O’Brien faz piada com 'Ainda Estou Aqui' e Karla Sofía Gascón na cerimônia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O apresentador do Oscar de 2025 Conan O'Brien fez monólogo de abertura com piadas, neste domingo (2). Entre os alvos estiveram a personagem de Fernanda Torres no filme brasileiro Ainda Estou Aqui e a atriz Karla Sofía Gascón, de Emília Pérez, envolvida numa série de polêmicas.

"Eu amei Anora. Anora usa a ‘palavra com F’ [um palavrão em inglês] 479 vezes. São três a mais que o recorde atingido pelo agente de Karla Sofía Gascón", brincou.

Polêmicas

A atriz foi envolvida em uma série de polêmicas, incluindo alguns tuítes antigos com teor supostamente racista que foram resgatados. Ela chegou a ser afastada da campanha do filme e sua presença no Oscar era uma dúvida.

"[Gascón] está aqui hoje e... Sim, sim... Karla, se você for reclamar do Oscar, lembre-se: meu nome é Jimmy Kimmel", continuou o apresentador, citando o nome de outro humorista apresentador de talk-show.

'Ainda Estou Aqui'

Conan O’Brien também fez piada com "Ainda Estou Aqui", filme brasileiro que concorre em três categorias e aborda a história de Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido e morto durante a ditadura militar brasileira.

O apresentador disse que Ainda Estou Aqui é sobre "uma mulher que segue sua vida adiante e sozinha após seu marido desaparecer". "Minha esposa viu e o chamou de 'filme de conforto' do ano", concluiu. A transmissão do Oscar 2025 focou no rosto de Fernanda Torres sorrindo com a citação.



* Com informações do Estadão Conteúdo