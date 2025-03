Oscar 2025: Veja resultados de 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres na premiação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Oscar de 2025, que ocorre neste domingo (2), será uma experiência especial para o Brasil diante das três indicações de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. São elas: Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional.

A disputa está apertada em todas essas categorias, levando em consideração os principais termômetros e também acontecimentos ao longo da corrida.

No texto a seguir, iremos atualizar em tempo real as revelações das categorias.

Melhor Filme

A respeito do Melhor Filme, "Ainda Estou Aqui" parecia não ter tantas chances, mas existem esperanças após as últimas semanas, quando o filme circulou mais pelos Estados Unidos.

O New York Times chegou a prever que ele ganhasse a categoria. Além disso, tem a melhor aprovação do público e da crítica no Rotten Tomatoes, com 97% de aprovação.

Um candidato forte ao prêmio é "Anora", de Sean Baker, após ter vencido o prêmio do Sindicato de Produtores da América e um Critic's Choice Awards. O longa acompanha uma stripper (Mikey Madison) que vive um casamento relâmpago com Ivan (Mark Eydelshteyn), filho de um oligarca russo.

Outro forte concorrente é "Conclave", de Edward Berger, que conta a história de um processo para a escolha de um novo Papa pela ótica do cardeal Thomas Lawrence (Ralph Fiennes, que concorre como Melhor Ator).

Entre os outros concorrentes, "Emilia Pérez" e "O Brutalista".

Melhor Atriz

Imagem do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, com Fernanda Torres - STILL Demi Moore em 'A Substância' - Christine Tamalet/Divulgação

Com um leque diversificado de atrizes talentosas, cada uma com seu próprio trunfo, essa disputa promete. Neste ano, as indicadas são Demi Moore, Fernanda Torres, Mikey Madison, Karla Sofía Gascón e Cynthia Erivo - com destaque para essas três primeiras citadas.

Fernanda Torres surgiu como um fator surpresa na disputa. Embora não tenha competido diretamente com suas concorrentes em premiações anteriores, sua atuação foi amplamente elogiada por críticos e jurados internacionais, chegando a também aparecer na previsão do "New York Times".

De início, Demi Moore foi considerada a principal favorita ao prêmio por sua atuação em "A Substância". Sua performance foi elogiada e rendeu prêmios como o Globo de Ouro, Critics Choice e SAG Awards.

Também existe o fator da "injustiça" que a atriz teria sofrido ao longo da carreira - não ter sido levada a sério pela crítica. Isso tem sido bem presente em seus discursos.

Contudo, mesmo com sua campanha robusta, Moore se depara com uma concorrência forte: Mikey Madison, com sua performance em "Anora", venceu o BAFTA e tem sido bastante elogiada.

Melhor Filme Internacional

Imagem do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, com Fernanda Torres - STILL

Líder de indicações na premiação, com 13 categorias, Emilia Perez chegou forte na disputa de Melhor Filme Internacional após conquistar prêmios no Globo de Ouro, Bafta, Critics Choice e Goya.

Contudo, o filme pode ser prejudicado pelo escorregão na campanha ao Oscar após as polêmicas envolvendo Karla Sofía Gascón, sua protagonista, antes do encerramento das votações. Além disso, os latino-americanos fizeram uma campanha massiva contra o filme nas redes sociais, acusando-o de xenofobia.

Também vencedor de um Goya, o brasileiro "Ainda Estou Aqui" também surge como favorito nas previsões da mídia internacional. Veículos como The New York Times, Hollywood Reporter, Variety e The Guardian apostaram em sua vitória na categoria de Melhor Filme Internacional.



