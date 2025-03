Oscar 2025: Zoe Saldana confirma favoritismo e vence como Melhor Atriz Coadjuvante por 'Emilia Perez'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Preferida na temporada, artista vive advogada que ajuda um chefão do tráfico da Cidade do México a realizar uma cirurgia de transição de gênero

Zoe Saldana venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em "Emilia Perez", durante a 97ª edição da premiação, realizada neste domingo (2).

Em seu discurso, a artista ressaltou a sua ascendência latina, sendo a "primeira atriz de origem dominicana a vencer o Oscar".

A Academia confirmou o favoritismo de Zoe, que já vinha vencendo nesta categoria em praticamente todos os importantes prêmios da atual temporada, como Globo de Ouro, BAFTA (o Oscar britânico), Critic's Choice Award, Sindicato dos Atores, entre outros.

No longa do francês Jacques Audiard, Saldana vive a personagem Rita, uma advogada que o ajuda um chefão do tráfico (Manitas) da Cidade do México a realizar uma cirurgia de transição de gênero e recomeçar a vida sob nova identidade (Emilia Perez).

Musical

Cena do longa-metragem 'Emília Perez', de Jacques Audiard - STILL

"Emília Perez" é um musical no qual os personagens cantam e dançam em situações improváveis, transitando de cenários cotidianos para espaços imaginários.

As canções, assinadas por Clément Ducol e Camille, recebem coreografias de Damien Jalet, conseguem conferir um tom hipnotizante a algumas cenas, como a que Zoe Saldanha interpreta a música "El Mal".

"Emilia Perez" foi o líder de indicações no Oscar 2025, com 13 categorias.

Confira a lista de vencedores do Oscar (em atualização):

Melhor Ator Coadjuvante: Kieran Culkin (A Verdadeira Dor)

Melhor Animação: "Flow", de Gints Zilbalodis

Melhor Curta de Animação: 'In The 'Shadow Of The Cypress', de Hossein Molayemi e Shirin Sohani

Melhor Figurino: 'Wicked', de Paul Tazewell

Melhor Roteiro Original: Anora, de Sean Baker

Melhro Roteiro Adaptado:

Melhor Maquiagem: A Substância

Melhor Montagem: "Anora", de Sean Baker

Melhor Atriz Coadjuvante: Zoe Saldana