Papangus de Bezerros: a história e a tradição que encantam o Carnaval de Pernambuco

Com máscaras e fantasias coloridas, os papangus marcam a folia em Bezerros há mais de um século; confira a programação completa do Carnaval da cidade

A história dos papangus remonta a mais de um século em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Conta-se que, no início do século XX, amigos saíam às ruas mascarados para brincar o Carnaval sem serem reconhecidos.

Os trajes improvisados, muitas vezes feitos de tecidos reaproveitados e máscaras artesanais, garantiam o mistério e a diversão. Com o tempo, a tradição se consolidou e transformou Bezerros na "Terra do Papangu".

Os primeiros foliões utilizavam materiais simples, como sacos de estopa e máscaras feitas de coité, um fruto que, depois de seco e tratado, servia como molde para os rostos fantasiados.

Mais tarde, as máscaras passaram a ser feitas de papelão e papel machê, aprimorando-se com novas técnicas e acabamentos mais coloridos. Atualmente, a tradição segue viva e atrai milhares de turistas ao Carnaval de Bezerros, onde os papangus são o grande símbolo da folia.

Bezerros, inclusive, tem o maior Carnaval do interior e o terceiro maior do Estado, atrás apenas das cidades irmãs, Recife e Olinda.

Identidade cultural de Bezerros

Mais do que uma brincadeira carnavalesca, os papangus são um símbolo da identidade cultural de Bezerros e do Carnaval de Pernambuco. A festa movimenta a economia local, gerando renda para artesãos, costureiras e comerciantes. Robeval Lima, artista plástico e diretor do Memorial do Papangu, destaca a relevância da tradição:

“O Papangu não foi criado aleatoriamente. Ele veio espontaneamente e vem sendo passado de pai para filho, é uma tradição antiga de mais de 100 anos. Isso para Bezerros é muito importante, o município é referência quando se fala em Carnaval e cultura pernambucana.”

A tradição também passa por constantes evoluções, acompanhando as mudanças no Carnaval.

“Nós começamos a dar uma cara diferente ao Papangu. Ele era aterrorizante, assustador, e a gente viu a necessidade de fazer um Papangu mais simpático. Comecei a colocar um sorriso na máscara, cores vibrantes, e assim as fantasias começaram a adquirir adereços mais elaborados”, explica Robeval.

Concurso de Papangus e programação da festa

Entre as atrações do Carnaval de Bezerros, o Concurso de Papangus é um dos momentos mais esperados.

Criado nos anos 1990, o evento reúne dezenas de foliões fantasiados que desfilam suas criações na passarela montada na cidade. O concurso mantém viva a tradição e valoriza tanto os trajes mais tradicionais quanto os papangus estilizados.

“O concurso acontece numa parte alta da cidade e depois todos descem juntos para o centro, formando o maior bloco de papangus do mundo. É um momento de celebração da nossa cultura e um espetáculo para os turistas”, conta Robeval.

O Concurso de Papangus acontece neste domingo (2), entre 8h e 10h, na Praça Centenária, reunindo foliões de diversas regiões. Em seguida, os papangus, em comitiva, junto às autoridades presentes, percorrem a cidade.

Programação do Carnaval de Bezerros

Polo Lucas Cardoso (QG do Frevo)

DOMINGO (2)

10h - Henrique Barbosa

12h - Almir Rouche

14h - André Rio

16h - Elba Ramalho

18h - Lady Falcão

20h - Geraldinho Lins

22h - Lenine e Spok Frevo

SEGUNDA-FEIRA (3)

10h - Maestro Forró

12h - André Marreta

14h - Revelação

16h - Marrom Brasileiro

18h - Morganna Bernardo

20h - Ciel Santos

22h - Dilsinho

TERÇA-FEIRA (4)

10h - Higor Henrique

12h - Gerlane Lopes

14h - Nação Zumbi

16h - Marcão Noventta

18h - Felipe Amorim

20h - Clara Sobral

22h - Maria Clara (partic.)

Polo Mestre J. Borges (Palco Cultural)

DOMINGO (2)

10h - Oficina Agreste Frevo

12h - Gustavo Travassos

14h - Bruninho Lima

16h - Academia da Berlinda

18h - Luizinho Moreno

20h - Dudu do Acordeon

SEGUNDA-FEIRA (3)

10h - Rodrigo Raposo

12h - Walter Lins

14h - Cristina Amaral

16h - Bateria Cabulosa

18h - Mazzamorra

20h - Retrodac

TERÇA-FEIRA (4)

10h - Silvério Pessoa

12h - Irah Caldeira

14h - Douglas Leon

16h - Zé Barreto

18h - Nena Queiroga

20h - Anderson Alves

Polo Mestre Lula Vassoureiro (Centenária)

DOMINGO (2)

10h - Som Brasil

12h - Benil

14h - Rafa Mesquita

16h - Samara Costa

18h - Labaredas

20h - Emerson Cavalcanti

SEGUNDA-FEIRA (3)

10h - Michel Diniz

12h - Mega Play

14h - Jamile Oliveira

16h - O Conde

18h - O Pelotão

20h - Victor Ferrari

TERÇA-FEIRA (4)

10h - Clara Ellys

12h - Banda Pinguim

14h - Davi Firma

16h - Sedutora

18h - Faringes da Paixão

20h - Wanessa Roger

Polo Ronaldo Souto Maior (São Sebastião)

DOMINGO (2)

09h - Orquestra Tupy

11h - Orquestra Frevo e CIA

13h - Orquestra do Biu

15h - Orquestra Zenóbio Torres

17h - Orquestra Frevart

SEGUNDA-FEIRA (3)

09h - Orquestra Frevo no Pé

11h - Anny Salles

13h - Fábio da GM

15h - Everton Leo

17h - Vitinho Kabuloso

19h - Kelvis Duran

TERÇA-FEIRA (4)

09h - Orquestra do Raimundo

11h - Orquestra Frevo Serrano

13h - Amannda Leão

15h - Tipo 3

17h - Grupo Tô na Sua

19h - 100xtresse

Polo Zezé e Zezita (Forró do Papangu)

DOMINGO (2)

10h - Pau no Xote

12h - Trio Lampião a Gás

14h - Patrícia Alves

16h - Trio Zezinho Sanfoneiro

SEGUNDA-FEIRA (3)

10h - Trio Chinelo de Palha

12h - Manoel da Concertina

14h - Dadal Forró de Três

16h - Rinaldo Xavier

TERÇA-FEIRA (4)

10h - Cabila e Tamborete de Forró

12h - Trio Kabras da Peste

14h - Renilda Cardoso

16h - Trio Asa Branca

Polo Malvina Souto Maior (Espaço do Frevo)

DOMINGO (2)

10h - Orquestra Frevo no Pé

12h - Orquestra Cabelo de Fogo

14h - Orquestra do Ronaldinho

16h - Orquestra Magnatas

SEGUNDA-FEIRA (3)

10h - Orquestra do Raimundo

12h - Orquestra Oficina Agreste Frevo

14h - Orquestra Vassourinhas

TERÇA-FEIRA (4)