Papangus tomam conta das ruas e fazem a alegria do Carnaval de Bezerros

Os mascarados desfilaram com suas fantasias neste domingo (2), atraindo centenas de turistas para brincar o carnaval no agreste pernambucano

Uma principais atrações do Carnaval pernambucano, os papangus tomaram conta das ruas de Bezerros, no Agreste do estado, na manhã deste domingo (2). Com muita irreverência e criatividade, as diferentes máscaras e fantasias deram um colorido a parte na festividade popular.

"O Carnaval de Bezerros é muito especial, com muita música, muita arte e manifestações culturais pelas ruas, numa festa democrática. O Carnaval aqui começou desde a semana passada, mas o domingo é o dia do tradicional desfile dos papangus e de suas máscaras características", destacou Lucielle Laurentino, prefeita de Bezerros.

Por se tratar de uma manifestação cultural típica de Bezerros, os papangus acabam atraindo centenas de turistas para o município. "Essa é a primeira vez que venho curtir carnaval de Bezerros e estou gostando muito. Viemos em família e estamos encantados com a festa", destacou a foliã Ana Cátia, em entrevista a reportagem da Rádio Jornal.

A jaboatonense Natália Silva gostou tanto do Carnaval dos Papangus 2024, que retornou ao município este ano. "É o segundo ano que venho para o Carnaval de Bezerros. Voltei porque aqui tem um carnaval muito animado e gosto muito do clima que toma conta da cidade. Tirei muitas fotos com os papangus, uma máscara mais bonita que a outra. É uma festa diferente", elogiou a foliã.

Presença da governadora

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, vem acompanhando os diversos polos carnavalescos do estado, e aproveitou o domingo para visitar o município do Agreste pernambucano.

"Muita alegria poder estar aqui no Carnaval de Bezerros. Estamos percorrendo pelas festas carnavalescas em Pernambuco. Estive na abertura do Carnaval, na quinta-feira (27), em Olinda. Na sexta-feira (28) fui conferir os shows no Marco Zero do Recife. No sábado (1º) estive no desfile lindo do Galo da Madrugada, que foi belíssimo e mais uma vez bateu recorde de público. E, no domingo (2), não poderia deixar de acompanhar os Papangus de Bezerros. Carnaval lindo aqui, recheado de muita cultura popular nas ruas da cidade. Uma festa tranquila, de paz e de família", frisou Raquel Lyra.