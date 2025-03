Criador do boneco gigante de Fernanda Torres lamenta resultado do Oscar: ‘Merece todos os troféus’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Boneco gigante da protagonista de ‘Ainda Estou Aqui’ foi um dos tópicos mais comentados no carnaval de Olinda e nas redes sociais

Fernanda Torres não levou o Oscar de melhor atriz neste domingo (2), mas está consagrada como fenômeno cultural no Brasil. A atriz virou o boneco gigante mais comentado nas ladeiras de Olinda neste carnaval, fazendo a alegria dos foliões e das redes sociais.

O artista plástico Josenildo Bezerra, conhecido como Mestre Camarão, é o responsável pela confecção da boneca da atriz. Na representação, Fernanda segura o prêmio de Melhor Atriz que recebeu no Globo de Ouro deste ano, por ‘Ainda Estou Aqui’.

Pesando cerca de 20kg, a alegoria levou 25 dias para ficar pronta e foi encomendada por uma agência em parceria com a Sony, distribuidora do filme.

Imagem de Fernanda Torres segurando troféu do Globo de Ouro de Melhor Atriz serviu de referência para a criação do boneco gigante - Robyn Beck/AFP

‘Merece todos os troféus’

Ao comentar o desfecho da premiação de Hollywood, o artista expressou desapontamento por Fernanda Torres não ter sido escolhida pela Academia.

“Para mim é triste, como acredito que para todo brasileiro, porque ela realmente merece todos os troféus, pela pessoa que é, pela artista, pelo exemplo de vida, pelo talento dela”, disse Camarão.

O artista plástico Camarão, responsável pelo boneco gigante da atriz Fernanda Torres - DAY SANTOS/JC IMAGEM

Apesar disso, ele está grato pela repercussão que a boneca está tendo. “É muito gratificante para mim, e me sinto honrado em fazer uma boneca que retrata uma pessoa tão especial”, diz.

Camarão também ficou feliz com a reação da atriz. No tapete vermelho do Oscar, neste domingo, ela comentou sobre sua versão carnavalesca. “Gente, virar boneco de Olinda. Isso, sim, é uma consagração. Eu não tô acreditando”, afirmou.

Mais ‘Fernandas’ em Olinda

Na manhã desta segunda-feira de carnaval (3), outra boneca gigante em homenagem à Fernanda Torres foi vista em Olinda, mas essa não foi criada por Mestre Camarão. Para o artista plástico, isso é um bom sinal.

“Com certeza vão surgir vários bonecos de outros artistas, tendo em vista o sucesso que foi a boneca e o meu trabalho”, comenta Camarão. “E quanto mais bonecos fizerem, melhor será, para homenagear a Fernanda Torres e o cinema nacional”.

Oscar

Fernanda Torres concorria ao prêmio de Melhor Atriz por interpretar a ativista Eunice Paiva no filme ‘Ainda Estou Aqui’, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, assassinado pela Ditadura Militar brasileira. Torres perdeu o prêmio para americana Mikey Madison, protagonista de ‘Anora’, grande vencedor da noite.

‘Ainda Estou Aqui’ também concorria às categorias de Melhor Filme, na qual perdeu para ‘Anora’, e Melhor Filme Estrangeiro, em que foi vencedor, tornando-se a primeira produção totalmente brasileira a conquistar o feito.

