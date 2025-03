Conheça a história dos Bonecos Gigantes de Olinda, tradição do carnaval pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Símbolo marcante das festas de carnaval de Olinda, a tradição dos bonecos gigantes surgiu no Brasil em Belém do São Francisco, no sertão pernambucano. Mas a origem deles data de muito tempo, na Europa medieval, sob a influência dos mitos pagãos.

Atualmente, os bonecos saem para as ruas de Olinda nas segundas de carnaval, homenageando personagens importantes do Brasil e do mundo. Eles representam desde artistas conhecidos até figuras políticas relevantes no cenário mundial.

Em 2025, a Apoteose dos Bonecos Gigantes levará para as ladeiras do Sítio Histórico 100 bonecos gigantes. A concentração será no Alto da Sé, a partir das 9h.

A história dos Bonecos Gigantes no Brasil

O coordenador da embaixada dos Bonecos Gigantes, João Barata, contou em entrevista à TV Jornal a origem da tradição: "Um dia, Norberto, que era um padre belga, foi enviado para o interior de Pernambuco, para uma cidade chamada Belém de São Francisco, onde ele conhece Gumercindo, que era um morador local que já realizava muitos eventos pro carnaval, se tornaram muito amigos".

De acordo com João Barata, o primeiro boneco gigante do Brasil saiu às ruas em 1919, homenageando Zé Pereira, um personagem imaginário do carnaval do Rio de Janeiro, que representa um europeu que se encantou pelo carnaval brasileiro. Confeccionado em corpo de madeira e cabeça em papel machê, somente no ano de 1929 resolveram criar sua companheira, batizada com o nome de Vitalina.

Os bonecos chegam a quatro metros de altura e têm entre 15 a 50 quilos, e passaram a desfilar nas ladeias de Olinda apenas em 1932, com a criação do boneco do Homem da Meia Noite, personagem a quem os prefeitos oferecem a chave da cidade, dando início as festividades do carnaval.

Bonecos de Zé Pereira e Vitalina marcam, em Pernambuco, a introdução dos bonecos gigantes no Carnaval - JAN RIBEIRO/SECULT-PE

O Homem da Meia Noite foi confeccionado pelo artista plástico Anacleto e Bernardino da Silva. Em seguida, foram criados outros personagens, como a Mulher do Dia e o Menino da Tarde, que foram incorporando o que se tornou uma cultura muito característica dos festejos de carnaval de Olinda, sendo até conhecidos como "bonecos de Olinda".

Na segunda de Carnaval, vários bonecos de diversos artistas se encontram para um grande desfile pelo Sítio Histórico de Olinda.

Leandro Castro, empresário e produtor cultural, criou uma nova geração dos Bonecos Gigantes, que materializaram ícones da história e cultura brasileira e personalidades mundiais como:

Mauricio de Nassau,

D. Pedro I,

Lampião,

Michael Jackson,

Luiz Gonzaga,

Ariano Suassuna,

Dominguinhos,

Chacrinha,

Alceu Valença,

Chico Science,

Elba Ramalho,

Pelé,

Jô Soares,

Neymar,

Os Beatles,

Rita Lee,

Roberto Carlos,

David Bowie,

Elvis Presley.

Além destes, diversos outros bonecos foram confeccionados e desfilaram no Carnaval ao longo dos anos. “Gera alegria pra muita gente... Isso dá muita energia positiva, muito orgulho”, destaca o produtor cultural.

Os bonecos permanecem em exposição o ano inteiro na Embaixada de Pernambuco - Bonecos Gigantes de Olinda, localizada na Rua do Bom Jesus, 183 no Recife Antigo.

Símbolos do Carnaval, Bonecos Gigantes de Olinda encantam a todos por onde passam