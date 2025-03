Conheça a história dos Caretas, símbolo do carnaval de Triunfo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cidade de Triunfo, no Sertão, um dos destinos mais tradicionais do Carnaval do interior pernambucano, traz em 2025 o tema "Tradição que encanta, folia que contagia". Os Caretas, personagem icônico da cidade, estão na agenda oficial da folia em Pernambuco, na segunda-feira de Carnaval.

A festa busca resgatar e fortalecer a identidade cultural do município com uma programação diversificada que une tradição, cultura popular e grandes atrações musicais.

História dos Caretas de Triunfo

Caretas de Triunfo - Diego Nigro/JC Imagem

Os Caretas são figuras emblemáticas, com suas máscaras coloridas, chocalhos e performances irreverentes, que simbolizam a tradição e atraem visitantes de todo o Brasil.

Abraão Alves de Almeida, também conhecido como mestre Nino, sai como Careta todo carnaval há mais de 40 anos. Ele conta que, na realidade, o personagem não surgiu para a festa de Momo.

"[Hoje] É uma figura típica do Carnaval, mas teve sua origem em outro grupo cultural, o grupo do reisado. Nós tínhamos em nossa cidade vários grupos de reisado, principalmente na zona rural. Um desses grupos, do sítio Lages, veio fazer uma apresentação na cidade. Um dos personagens do reisado, que era o Mateus, se embriagou, não tinha condições de se apresentar, e ele foi expulso do grupo".

O mestre relata que, revoltado, o rapaz criou um outro personagem que não existia até aquele momento, pois o Mateus não usava máscara. "Ele pegou uns chocalhos, amarrou na cintura, pegou um chicote, e saiu brincando com um, brincando com outro. E os jovens da época acharam interessante a ideia e resolveram sair daquele personagem no Carnaval, que estava próximo", conta.

Para se pintar, o personagem usava carvão com água, mas futuramente, os Caretas passaram a usar máscaras de couro, fundo de cabaça. Segundo o mestre Nino, daí surgiram os nomes do personagem, e também as derivações, como "careta rabo de cuia".

Mulheres na cultura

Caretas de Triunfo - RICARDO MOURA NEVES/FUNDARPE

Coordenadora do Museu Centro Cultural Casa do Careta, Jane Alencar, que trabalha há mais de 30 anos na área, reforça o processo de inserir mulheres na cultura popular. A artesã explica que, inicialmente, as mulheres ficavam apenas na confecção das vestimentas dos Caretas.

"Na minha época de criança, as mulheres não saíam como caretas, apenas os homens. As mulheres ficavam mais retidas à confecção da vestimenta e da indumentária do careta, que é, no caso, o chapéu, máscara, inclusive até o próprio relho (chicote) era produzido apenas por homens".

"As trecas (grupos de Caretas) faziam combates entre si, então tinha uma época que era bem violenta a brincadeira do careta, por conta desses combates que aconteciam". A artesã explica que com a inserção das mulheres, essas brincadeiras ficaram mais leves: "Com o passar do tempo, essa violência foi diminuindo e hoje consistem em tomar o relho um do outro".

O ponto alto do Carnaval de Triunfo é justamente o Desfile dos Caretas, nesta segunda-feira (3), culminando no Encontro dos Caretas no Pátio de Eventos Maestro Madureira.

Confira a programação completa

Em Triunfo, Caio Braz vai se fantasiar de careta - Foto Diego Nigro/JC Imagem

Segunda-feira (03/03)

16h – Desfile dos Caretas em direção ao Pátio de Eventos

17h – Encontro dos Caretas no Pátio de Eventos Maestro Madureira

18h – Orquestra de Frevos Isaías Lima

20h – Beto Hortis

22h – Jéssica Caetano

Terça-feira (04/03)

16h – Banda Reviver

17h30 – Guilherme Ferri

19h30 – Fulô de Mandacaru

21h30 – Cezinha Badalê

23h – Projeto Tonhão

BLOCOS DE RUA

Segunda-feira (03/03/2025)

10h – Cana Folia

12h – Bloco do Pioião

15h – Caretinhas Kids na Folia

18h – Freire Folia Ano 3

19h – Bloco Equipe Pressão

]20h – Master's Folia

Terça-feira (04/03/2025)

10h – Teleteco na Folia

15h - Cortejo "Brincantes de Pernambuco"

16h30 – Juventus Folia e os Desprezados

18h – Equipe Carrego

Quarta-feira (05/03/2025)