Oscar 2025: 'Anora' ganha Melhor Filme, sendo o grande vencedor da noite

Em meio a uma disputa bastante acirrada, o grande vencedor da noite foi “Anora”, de Sean Baker, que levou o prêmio de Melhor Filme. O brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, também concorria na categoria.

A vitória de "Anora" consolida a trajetória bem-sucedida do longa na temporada de premiações, após vencer o prêmio do Sindicato de Produtores da América e um Critics' Choice Awards.

O filme, que acompanha a jornada de uma stripper (Mikey Madison) em um casamento relâmpago com Ivan (Mark Eydelshteyn), filho de um oligarca russo, conquistou o público e a crítica com sua abordagem autêntica e intensa.

Concorrência

Outro forte concorrente era “Conclave”, de Edward Berger, que abordava o processo de escolha de um novo Papa pela ótica do cardeal Thomas Lawrence (Ralph Fiennes, indicado a Melhor Ator).

Emilia Pérez e O Brutalista também chegaram à cerimônia como favoritos, cada um ostentando um Globo de Ouro – de Melhor Filme Musical ou Comédia e Melhor Filme de Drama, respectivamente.

Mesmo sem a estatueta de Melhor Filme, “Ainda Estou Aqui” teve uma trajetória marcante na premiação. A produção brasileira despertou grande atenção nas últimas semanas, com uma recepção calorosa nos Estados Unidos.

O New York Times chegou a apontá-lo como um possível vencedor, e o filme manteve a melhor aprovação do público e da crítica no Rotten Tomatoes, com 97% de aprovação.