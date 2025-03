Oscar 2025: Aos 25 anos, Mikey Madison vence Melhor Atriz por 'Anora'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Madison ganhou força na temporada das premiações após sua vitória no BAFTA; Atriz interpreta uma prostituta que se casa com filho de herdeiro russo

Em uma das disputas mais acirradas da noite, Mikey Madison conquistou o Oscar de Melhor Atriz por sua performance em “Anora”, filme de Sean Baker. A brasileira Fernanda Torres foi uma das fortes concorrentes desta categoria.

Ao longo da temporada de premiações, Madison ganhou força após sua vitória no BAFTA, o que a colocou como uma das principais candidatas ao prêmio da Academia. Ela era a atriz mais jovem da categoria no Oscar, com 25 anos.

O filme acompanha a jornada de uma stripper (Mikey Madison) em um casamento relâmpago com Ivan (Mark Eydelshteyn), filho de um oligarca russo.



Demi Moore

Demi Moore, que despontava como favorita por sua performance em "A Substância", chegou ao Oscar com uma campanha sólida, tendo vencido o Globo de Ouro, Critics Choice e SAG Awards.

O seu discurso em torno do reconhecimento tardio de sua carreira pela crítica não foi suficiente para superar o impacto da performance de Madison.

Fernanda Torres

Já a brasileira Fernanda Torres, que apareceu como uma surpresa na disputa, recebeu aclamação da crítica internacional e chegou a figurar em previsões de veículos como o New York Times.

No fim, a Academia optou por premiar Mikey Madison, reconhecendo sua entrega e consolidando Anora como um dos grandes filmes do ano.